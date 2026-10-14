Dal benessere alla lingua spagnola con la Biblioteca di Allein e Gignod

GIGNOD (qdn) Sono partite le iniziative autunnali organizzate dalla Biblioteca intercomunale di Allein-Gignod. Varie proposte sono dedicate al benessere: un corso di Vinyasa Yoga articolato in 8 incontri ogni giovedì dalle 19 alle 20 nella sala polivalente della scuola primaria del Capoluogo di Gignod al costo di 80 euro (informazioni al 349 5488392 o scrivendo a giuliettinagiulibologna@gmail.com), uno di pilates con Romina Letey il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19 e dalle 19 alle 20 sempre nel salone polivalente di Gignod (iscrizioni al 339 8950790) e uno di Tai Chi Chuan con appuntamenti ogni martedì sera dalle 18 alle 19.30 nella palestra della scuola primaria di Gignod sia per adulti (informazioni al 327 4768202) che per ragazzi dai 6 ai 13 anni (adesioni al 333 3445849). Si svolgono invece il mercoledì dalle 18 alle 19 nell’ex latteria di Variney con l’insegnante madrelingua Melissa Quiroga le lezioni di spagnolo (120 euro il pacchetto completo o 12 euro a lezione) per cui si può contattare il 340 8840177 o scrivere a meliwam1990@gmail.com.