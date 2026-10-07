Valpelline, lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico

VALPELLINE (zgn) Il Comune di Valpelline ha ricevuto conferma del finanziamento di 860mila euro per lavori di efficientemente energetico dell’edificio scolastico.

Si tratta di un progetto presentato nel febbraio 2026 al GSE – acronimo di Gestore dei Servizi Energetici, una società per azioni interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – a valere sul “Conto termico 3.0” e prevede diversi interventi sull’immobile oggi utilizzato quale sede delle scuole primarie e dell’infanzia.

L’intervento prevede la sostituzione del generatore di calore a combustibile fossili con una più moderna ed ecologica pompa di calore, la sostituzione di una parte dei serramenti, il potenziamento dell’isolamento dell’involucro dell edificio, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con tecnologia a Led e l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del fabbricato.

«Per l’Amministrazione comunale si tratta di un importante intervento che presenta 2 vantaggi: – commenta il sindaco Maurizio Lanivi – l’eliminazione dei generatori di calore a combustibile solido in linea con gli obbiettivi di miglioramento della qualità dell’aria e l’abbattimento dei costi di gestione dell’immobile consentirà di liberare risorse in parte corrente dal bilancio comunale».