Donati libri e giocattoli per i bimbi del Consultorio di Variney a Gignod

GIGNOD (peb) Libri e giocattoli per i bambini del Consultorio di Variney: è questo il gesto concreto con cui AICE Valle d’Aosta, l’Associazione Italiana Contro l’Epilessia, ha aderito al Donoday 2026, iniziativa promossa dall’Istituto Italiano della Donazione in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dedicata quest’anno al tema «Nel gioco tutto si fa bello».

La donazione è stata effettuata mercoledì scorso, 30 settembre, in vista della giornata nazionale del dono del 4 ottobre. AICE Valle d’Aosta ha raccolto nelle scorse settimane libri per bambini e giocattoli in buono stato, destinandoli al Consultorio di Variney, con l’obiettivo di offrire ai minori un momento di svago e contribuire ad alleggerire la loro permanenza all’interno della struttura.

L’iniziativa riprende quella realizzata dall’associazione nel 2025, quando il materiale raccolto era stato destinato al reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Beauregard. Un impegno che AICE VdA rinnova anche quest’anno, rivolgendosi in particolare ai bambini e alla necessità di rendere più accoglienti gli spazi dedicati alla loro assistenza.

Alla consegna hanno partecipato il presidente di AICE Valle d’Aosta, Manuele Amateis, il direttore del distretto 1 dell’Usl Valle d’Aosta, Jacopo Luboz, insieme al personale del Consultorio, e il presidente della Regione Renzo Testolin.

«Per AICE, il valore dell’iniziativa va oltre la semplice donazione di beni. – riferisce il presidente Manuele Amateis – “Donare” significa promuovere una cultura della gratuità e della solidarietà, favorendo fiducia, partecipazione, senso di comunità e crescita collettiva. Un principio che trova nel volontariato la sua espressione più diretta, attraverso un impegno libero e gratuito a favore del bene comune».

L’associazione guarda intanto alle prossime iniziative rivolte ai minori e alla diffusione di una cultura inclusiva. AICE Valle d’Aosta, di concerto con la Sovrintendenza agli studi, ha promosso un progetto di informazione rivolto a tutte le scuole della nostra regione, attraverso 2 opuscoli che sono stati messi a disposizione sui registri elettronici la scorsa settimana, e il lancio del “Premio regionale Percorso epilessia”, sempre destinato alle scuole e realizzato con il coinvolgimento di importanti realtà del territorio.