GIGNOD (zgn) Sabato 31 ottobre, all’Area ricreativa, la Pro loco organizza l’Halloween Night, la notte più spaventosamente divertente dell’anno. Si inizierà alle 22 con il dj set Doppio18, per tutta la manifestazione panini Valdoburger.
Gignod, sabato 31 l’Halloween Night
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Gran San Bernardo
A Saint-Rhémy-en-Bosses la tradizionale Fête des Jeunes d’Antan
Gran San Bernardo
Doues ha celebrato la Giornata della Meraviglia
Gran San Bernardo
La Fontina Dop degli alpeggi di Ollomont protagonista della manifestazione “4V”
VALPELLINE (zgn) Si terrà domani, domenica 18 ottobre, nella tensostruttura dell’area Pro Loco di Valpelline, l’11esima edizione della manifestazione “4V”. L’evento è dedicato alla degustazione delle forme di Fontina Dop…
Gran San Bernardo
A Doues si inaugura la palestra di roccia e si premiano i vincitori del Concorso di Chiodatura: appuntamenti oggi, sabato 17 ottobre
DOUES (qdn) Si tiene oggi, sabato 17 ottobre, l’inaugurazione ufficiale della parete di arrampicata di Prabas, nell’ambito di una giornata organizzata dal Comune in collaborazione con Arrampicata in Valle d’Aosta,…