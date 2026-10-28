29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Gignod, sabato 31 l’Halloween Night

Redazione Pubblicato il

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GIGNOD (zgn) Sabato 31 ottobre, all’Area ricreativa, la Pro loco organizza l’Halloween Night, la notte più spaventosamente divertente dell’anno. Si inizierà alle 22 con il dj set Doppio18, per tutta la manifestazione panini Valdoburger.

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