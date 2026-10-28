29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Gran San Bernardo

Il Colle del Gran San Bernardo chiuso al traffico per la stagione invernale

Redazione Pubblicato il

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SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (zgn) Da lunedì scorso, 19 ottobre, il Colle del Gran San Bernardo è chiuso al traffico per la stagione invernale.

Il provvedimento è stato disposto da Anas in accordo con il gestore elvetico competente sul tratto in Svizzera del collegamento internazionale che raggiunge una quota di 2.400 metri. In Italia la chiusura è in vigore a partire da Cerisey, nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosse, fino al confine di Stato.

La Svizzera è quindi raggiungibile transitando nel Traforo del Gran San Bernardo.

Il provvedimento di chiusura consente agli operatori dell’Anas di smontare le barriere laterali e la segnaletica verticale che potrebbero essere danneggiate da slavine e valanghe durante l’inverno. Gli allestimenti saranno poi rimontati per la riapertura al transito prevista a giugno del prossimo anno.

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