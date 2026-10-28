Il Colle del Gran San Bernardo chiuso al traffico per la stagione invernale

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (zgn) Da lunedì scorso, 19 ottobre, il Colle del Gran San Bernardo è chiuso al traffico per la stagione invernale.

Il provvedimento è stato disposto da Anas in accordo con il gestore elvetico competente sul tratto in Svizzera del collegamento internazionale che raggiunge una quota di 2.400 metri. In Italia la chiusura è in vigore a partire da Cerisey, nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosse, fino al confine di Stato.

La Svizzera è quindi raggiungibile transitando nel Traforo del Gran San Bernardo.

Il provvedimento di chiusura consente agli operatori dell’Anas di smontare le barriere laterali e la segnaletica verticale che potrebbero essere danneggiate da slavine e valanghe durante l’inverno. Gli allestimenti saranno poi rimontati per la riapertura al transito prevista a giugno del prossimo anno.