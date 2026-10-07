Roisan, festa patronale con torneo di calciobalilla: sessanta iscritti

ROISAN (zgn) Si è svolta lo scorso fine settimana alla Sala polivalente la festa patronale di San Vittore a Roisan. L’organizzazione è stata curata dalla Pro loco, la cui presidente è Annie Foretier che dichiara: «Siamo un gruppo molto giovane e ci piace proporre eventi per il paese. Il nostro obiettivo principale è quello di creare aggregazione e rafforzare il senso di comunità».

Il programma ha proposto sabato 26 settembre il torneo di calciobalilla a baraonda, con 60 partecipanti. Al primo posto si sono classificati Cristiano Consoli e Rhemy Desaymonet, al secondo Alysée Sassoni e Gaetano Rossi, al terzo Daniele Chevrère e Gianluca Modanelli.

Nel pomeriggio di sabato sono state organizzate attività per bambini con gli animatori dell’oratorio, con giochi e merenda. In serata si è tenuto il pasta party e il concerto del gruppo Frank and The Cool Cats.

Domenica 27 settembre è stato preparato il pranzo a cura di Aosta Catering a cui è seguito il pomeriggio danzante con l’orchestra di William Isabel.

I festeggiamenti si sono conclusi mercoledì 30 settembre, giorno della ricorrenza di San Vittore, con la Messa alle 10.30 nella chiesa parrocchiale e successivamente è stato offerto un rinfresco.