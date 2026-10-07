Giornate di fraternità per coppie e famiglie: tre incontri tra Saint-Marcel e Saint-Oyen

AOSTA (fci) Giornate di fraternità per coppie e famiglie: tre appuntamenti tra Saint-Marcel e Saint-Oyen. Incontri dedicati a famiglie, fidanzati e coppie in cammino verso il matrimonio con giochi e laboratori per i bambini.

Tornano le giornate di fraternità per coppie e famiglie, un percorso di spiritualità e condivisione dedicato alle famiglie, ai fidanzati e alle coppie che si orientano al matrimonio. Questi incontri non sono in sostituzione dei percorsi in preparazione alla vita matrimoniale, ma sono un’occasione per approfondire insieme il cammino.

«Attraverso l’ascolto della Parola, laboratori di coppia e individuali e lo scambio fraterno, si diventa più consapevoli delle ricchezze di vita che il progetto di Dio ha per ognuno di noi» si legge in una nota.

I figli verranno coinvolti attivamente attraverso giochi e laboratori a cura di un’equipe di animatori dedicata.

Ecco il programma: primo incontro domenica 15 novembre a Saint-Marcel “Casa amicizia” dalle 9 alle 16 ospite padre GianPaolo Gugliotta; secondo incontro domenica 14 febbraio 2027 a Saint-Marcel “Casa amicizia” dalle 9 alle 16 tema “Festeggiamo San Valentino in famiglia”. Infine terzo incontro domenica 4 luglio a Saint-Oyen al Monastero Regina Pacis dalle 9 alle 16 tema “Passeggiata nel bosco. Il riflesso di Dio nella bellezza del creato”.

Per informazioni è sufficiente fare riferimento all’Ufficio famiglia, responsabili il diacono Daniele Rivetto e Clio Carletto, telefonando al numero 0165 238515 oppure email famiglia@diocesiaosta.it.