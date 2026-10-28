Il Banco Alimentare della Valle d’Aosta oggi sabato 24 festeggia 30 anni di Colletta

AOSTA (mye) Oggi sabato 24 ottobre il Banco Alimentare della Valle d’Aosta festeggia i trent’anni di Colletta: un gesto semplice ormai diventato un appuntamento fisso del calendario di molti valdostani.

Per l’occasione al Teatro Giacosa di Aosta, a partire dalle 18, va in scena un evento che vuole coinvolgere tutta la popolazione tra testimonianze, musica e immagini, seguendo il filo rosso di una storia che ha radici solide, fronde vigorose e germogli pronti a sbocciare.

Tra gli ospiti il giornalista Massimo Romanò, ex caporedattore di Avvenire, curatore del libro «Piccoli gesti che cambiano il cuore. 30 anni di Colletta Alimentare», con la prefazione di Liliana Segre.

Il programma prevede anche l’esibizione del Coro Monte Cervino dell’Associazione Alpini Valle d’Aosta che, sin dagli inizi, ha rappresentato per il Banco Alimentare della Valle d’Aosta un volto amico e una mano sulla quale contare. Sul palco saliranno poi Peter Blame e Driddu, giovani promesse della scena musicale valdostana.

Il dialogo tra passato e presente avverrà anche per immagini. A documentare la storia sarà un servizio tratto dalle Teche Rai, mentre un nuovo videoclip, realizzato per il trentennale e proiettato in anteprima al Giacosa, racconterà l’attività del Banco oggi. I volontari daranno voce a un movimento che continua, lanciato verso un futuro che spera di coinvolgere anche il pubblico in sala.

L’invito, come si legge nel volantino, è infatti di “lasciarsi cambiare dall’incontro con il bisogno dell’altro, riconoscendolo come parte del proprio destino e imparando che la carità può essere dimensione ordinaria della nostra vita, un contributo quotidiano alla Pace”.

La trentesima edizione della Colletta alimentare si svolgerà in tutta Italia il prossimo sabato 14 novembre. In Valle si potrà aderire in un centinaio di punti vendita disseminati sul territorio.

Nel 2025 sono state raccolte quasi 40 tonnellate di alimenti a lunga conservazione destinati alle fasce deboli della popolazione. Al momento il Banco Alimentare sostiene 2 mila 500 persone attraverso 29 enti caritativi convenzionati.

Sabato 14 novembre in 12.000 supermercati in tutta Italia, oltre 160.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada) che a livello nazionale accolgono più di 1.700.000 persone in difficoltà.

Già da lunedì 2 novembre, fino alla Giornata della Colletta nei supermercati, sarà possibile donare la spesa direttamente online su alcune piattaforme dedicate. Per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it.