Un’ottantina di persone – tra pellegrini, dame, barellieri e sacerdoti della Sezione Oftal di Aosta – riunite sul sagrato del Santuario di San Germano a Borgofranco d’Ivrea in occasione della “Domenica con l’Oftal” del 18 ottobre scorso.
Lourdes, “Domenica con l’Oftal” a Borgofranco d’Ivrea
Redazione · Pubblicato il
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