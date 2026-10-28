29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Lourdes, “Domenica con l’Oftal” a Borgofranco d’Ivrea

Redazione Pubblicato il

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Un’ottantina di persone – tra pellegrini, dame, barellieri e sacerdoti della Sezione Oftal di Aosta – riunite sul sagrato del Santuario di San Germano a Borgofranco d’Ivrea in occasione della “Domenica con l’Oftal” del 18 ottobre scorso.

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