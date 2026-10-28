AOSTA (fci) Domani domenica 25 ottobre alle 14.30, al tempio valdese di Aosta in rue Croix de Ville vi sarà un incontro con Maria Gabriella Rustici – presidente nazionale della Ffevm-Federazione femminile evangelica valdese e metodista – sul tema «Febe, Ninfa e le altre. Ruoli di donne dalla chiesa nella casa a quella di oggi».

La chiesa nella casa di Dura Europos (domus ecclesiae di Dura Europos, in Siria) è considerata la chiesa cristiana più antica del mondo tra quelle archeologicamente conservate, risalente alla prima metà del III secolo d.C. (circa 232–256 d.C.). Ninfa e Febe, invece, sono figure femminili citate nelle lettere del Nuovo Testamento e la loro esistenza testimonia il ruolo centrale rivestito dalle donne nella chiesa delle origini.

La Ffevm è impegnata a promuovere il lavoro delle donne all’interno delle comunità locali (i cosiddetti “Gruppi Donne”) e a facilitare la formazione teologica con prospettiva di genere, oltre a gestire progetti di solidarietà e diaconato locale e internazionale.