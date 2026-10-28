Cattedrale, iniziati gli incontri del gruppo Il Vangelo in famiglia

C’è un momento in cui non è ancora ora del catechismo ma non si sta più solo con mamma e papà. Per i piccoli, non più piccolissimi, di seconda elementare nell’oratorio della Cattedrale di Aosta c’è il gruppo Il Vangelo in famiglia. “L’incontro è una volta al mese, con la Messa e la convivialità – spiega il parroco don Fabio Bredy – Poi, nelle altre settimane, la catechesi prosegue in famiglia”. Il nutrito gruppo si è ritrovato sabato scorso, 17 ottobre, inaugurando così gli incontri del nuovo anno pastorale, che proseguirà nel segno dei testimoni dell’anno, i santi Antonio da Padova e Gianna Beretta Molla.

Il ritrovo è ogni terzo sabato del mese in Cattedrale dalle 17,15 alle. Le prossime date saranno, sempre di sabato, 21 novembre; 19 dicembre; 16 gennaio; 20 febbraio; 20 marzo; 17 aprile; 15 maggio, guidati dalla referente Anna Maria Chasseur, insieme ai catechisti Pierfrancesco Bernardi, Annaflora Greco, Leila Tomagra, Elisa Salvadori e Irene Valentino.