Chiuso da lunedì 19 ottobre il colle del Gran San Bernardo

A partire da oggi, lunedì 19 ottobre, il colle del Gran San Bernardo, sulla strada statale 27, è chiuso al traffico per la stagione invernale.

Il provvedimento è stato disposto dall’Anas in accordo con il gestore elvetico competente sul tratto in Svizzera del collegamento internazionale che raggiunge quota 2.473 metri sul livello del mare.

In Italia la chiusura sarà in vigore a partire dalla località Cerisey, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, fino al confine di Stato.

Il provvedimento di chiusura consentirà agli operatori dell’Anas, già a partire da questa settimana, di smontare le barriere laterali e la segnaletica verticale che potrebbero essere danneggiate da slavine e valanghe durante l’inverno. Gli allestimenti saranno poi rimontati per la riapertura al transito prevista a giugno del 2027.