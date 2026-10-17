I principali provvedimenti della Giunta regionale di venerdì 16 ottobre

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta ha designato Elisabetta Tubère quale nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo G.B. Festaz di Aosta, per il prossimo quinquennio.

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

È stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relative alla trasformazione della ex mensa scolastica in via Garibaldi ad Aosta da destinare a sede dell’Università della Terza Età-UNITRE. Contestualmente, è stato autorizzato l’avvio delle successive fasi di progettazione.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

L’Esecutivo ha quindi approvato la classificazione del comprensorio di sci di fondo di Cogne quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale.

Inoltre si è preso atto dell’elenco degli interventi trasmesso dal Consorzio BIM della Dora Baltea, finalizzati a ridurre le perdite della rete idrica ed a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Contestualmente ha approvato lo schema di convenzione con il Consorzio BIM e con il Service des Eaux Valdôtaines-SEV, gestore unico del servizio idrico integrato dal 1° gennaio 2026, per disciplinare criteri e modalità di trasferimento delle risorse regionali previste dall’apposita legge, in modo da consentire l’avvio del finanziamento degli interventi individuati, per un importo complessivo di 5,9 milioni di euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÁ SOSTENIBILE

La Giunta ha approvato il rinnovo dell’Accordo quadro con la Fondazione Piemonte Innova (gestore del Polo di Innovazione ICT piemontese). L’intesa, attiva dal 2016, rientra tra le azioni previste dalla Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 e funge da elemento chiave per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione regionale. La collaborazione favorirà l’ingresso di imprese e centri di ricerca valdostani nel Polo ICT e faciliterà lo scambio di conoscenze. L’Accordo si concretizzerà in azioni che permetteranno di stimolare la partecipazione a progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico a livello nazionale ed europeo, offrendo anche supporto nella redazione delle candidature, e di promuovere lo sviluppo di filiere innovative, incoraggiando la collaborazione tra aziende per nuovi prodotti, servizi e offerte commerciali congiunte.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Infine è stato deciso l’acquisto di un pacchetto di servizi per la promozione dell’immagine turistica della Valle d’Aosta, da attuare in occasione della 35esima edizione del “Merano WineFestival”, in programma da venerdì 6 a martedì 10 novembre.