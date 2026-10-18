Primo turno amaro in A2 per lo Stade sconfitto nel finale a Rovato

Esordio amaro oggi – domenica 18 ottobre – per lo Stade Valdotain sconfitto in trasferta nella prima giornata di serie A2 dal neopromosso Rovato. Il punteggio a favore dei bresciani è stato di 30 a 26, dopo che nel primo tempo erano stati gli ospiti a portarsi in vantaggio prima all’8’ poi al 13’ con 2 mete, la prima in mischia, la seconda di Alberto Gandossi, entrambe trasformate da Facundo Noval. Sul 14 a 0 a favore dello Stade il Rovato al 17’ accorciava su punizione, ma Gandossi trovava la sua seconda meta al 19’, con Noval che non falliva al trasformazione del 3 a 21. Alla mezzora però i bresciani andavano a segno senza trasformare e 4 minuti dopo arrivava il 15 a 21, con meta e trasformazione dei locali, punteggio con il quale le 2 squadre andavano al riposo. Nella ripresa partiva bene lo Stade e al 55’ il neo acquisto argentino Evaristo Arrias trovava i 5 punti della meta, purtroppo non trasformata, del 15 a 26. A questo punto gli ospiti calavano e il Rovato prendeva coraggio dopo la meta al 58’ (20 a 26), riuscendo a capovolgere il risultato al 66’ con meta e trasformazione del 27 a 26. Il risultato finale veniva fissato al 79’ da una punizione, 30 a 26.

Per lo Stade Valdotain la seconda giornata prevede domenica prossima, 25 ottobre, l’arrivo a Sarre del Rugby Milano, impostosi nel primo turno 48 a 14 nei confronti del Cus Genova.