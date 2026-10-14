Emily Rini all’evento nazionale «L’ottimismo della volontà»

AOSTA (fci) Investire nella scuola di montagna, e più in particolare nel mantenimento e nello sviluppo dei piccoli plessi sul territorio, creando le migliori condizioni possibili per rilanciare la natalità, pure attraverso l’incentivazione del lavoro agile e la messa a terra di agevolazioni (anche di natura fiscale) a favore di giovani imprenditori e famiglie che scelgono di vivere, di investire e di lavorare nei comuni montani. Sono state queste le direttrici principali dell’intervento di Emily Rini, che ieri – venerdì 9 ottobre – ha preso la parola a Milano (foto), agli East End Studios di via Mecenate, nell’ambito della prima giornata dell’evento nazionale di Forza Italia dal titolo «L’ottimismo della volontà».

La segretaria regionale di Forza Italia Valle d’Aosta, intervenuta nella sua veste di responsabile nazionale del Dipartimento per le Politiche della Montagna nella sessione tematica «Natalità e crescita: le proposte legislative per tornare a crescere», ha focalizzato l’attenzione della platea sulle novità introdotte sul tema dalla nuova Legge sulla Montagna, «attesa sui territori da oltre 30 anni e nella quale Forza Italia ha avuto un ruolo da protagonista grazie alla grande attenzione prestata dal nostro leader Antonio Tajani, che nella fase di predisposizione delle proposte ha preventivamente incontrato operatori economici, associazioni di categoria e professionisti della montagna, traducendo svariate loro proposte in legge. Questa è la nostra forza, la forza delle idee e della proposta».

Dopo il prologo di ieri, la tre giorni di dialogo e confronto prosegue oggi sabato 10 e si concluderà domani domenica 11 con l’intervento del segretario nazionale, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Sarà presente anche una delegazione valdostana composta da una cinquantina di militanti e simpatizzanti azzurri.