Progetti integrati di filiera, il GAL organizza incontri sul territorio

AOSTA (fci) Martedì e mercoledì prossimi, 13 e 14 ottobre, il GAL Valle d’Aosta propone una serie di incontri informativi relativi al Bando PIF per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera, pubblicato il 17 settembre scorso e aperto fino al 26 febbraio 2027.

Gli incontri sono rivolti principalmente alle micro e piccole imprese valdostane, alle quali il bando è destinato, ma sono aperti a tutti i soggetti interessati a conoscerne il funzionamento.

“Nel corso di ciascuno dei quattro appuntamenti – spiega la coordinatrice del GAL, Marta Anello – illustreremo le diverse opportunità di finanziamento offerte alle aziende, oltre a chiarire le peculiarità di questo bando che, per la prima volta, richiede una partecipazione congiunta da parte di più operatori economici. Per questo motivo, presenteremo anche le azioni di accompagnamento che come GAL abbiamo in programma nei prossimi mesi per supportare e facilitare le imprese nell’adesione”.

Martedì 13 ottobre appuntamento alle 15 nel salone al piano seminterrato dell’Assessorato dell’Agricoltura a Saint-Christophe e alle 20.30 nella sala polivalente a Pont-Saint-Martin. Mercoledì 14 alle 14.30 nella sala consiliare in Municipio a Saint-Pierre e alle 20.30 nel Salone Bonomi a Verrès

Gli incontri sono ad accesso libero e non necessitano di prenotazione.

Il GAL Valle d’Aosta sarà presente anche domenica 11 ottobre con il proprio stand al Marché au Fort nel borgo di Bard; per l’intera giornata, sarà attivo un help desk per richiedere informazioni.

È inoltre possibile richiedere un appuntamento presso la sede di Aosta, negli orari di apertura dell’ufficio e, a partire da lunedì 12 ottobre, anche presso il nuovo sportello “Local plus” a Châtillon. Le aziende singole potranno ricevere supporto per la definizione dell’idea di investimento relativa alla propria attività, i gruppi di imprese per la costruzione del Progetto di filiera.