AOSTA (mye) Come una tenda, la chiesa di Saint-Martin-de-Corléans svetta con la sua forma tanto particolare da averle guadagnato il soprannome di «pagoda». Sono passati ormai 50 anni da quella domenica 14 novembre 1976, quando il nuovo edificio è stato inaugurato, e l’anniversario verrà celebrato domani, domenica 15 novembre alle 10.30, con una Messa solenne presieduta dal vescovo di Aosta Franco Lovignana. Durante la celebrazione, 43 ragazzi riceveranno la Cresima, poi tutti saranno invitati a festeggiare con un «aperipranzo» al Circolino, gestito dal Centro Turistico ACLI – Aosta.

Negli anni Settanta il quartiere cominciava ad essere popolato, passando dalle poche centinaia di abitanti di 20 anni prima a qualche migliaio. La chiesetta, tutt’ora esistente e utilizzata, cominciava a non bastare più, serviva un nuovo luogo d’incontro per la comunità che si stava formando. A benedire la prima pietra, venerdì 29 giugno 1973, c’era il vescovo di allora monsignor Ovidio Lari.

«La nostra chiesa è come una tenda di accoglienza per tutti. – spiega il parroco, don Nicola Corigliano – È come la tenda di Abramo, come la tenda dell’incontro nel deserto, durante l’esodo del Popolo di Israele Oggi diventa simbolo di Cristo, che ha posto la sua tenda in mezzo a noi e diventa anche la tenda definitiva che verrà riarrotolata al momento dell’Apocalisse. È una tenda che definisce al tempo stesso la precarietà e la stanzialità. La precarietà perché siamo chiamati a vivere la nostra vita come pellegrini, ma anche ad avere un punto fisso, un luogo di ristoro che è diventato luogo di incontro».

Entrando nella chiesa, dalle sue diverse porte, lo sguardo è attirato verso l’altare. Non ci sono navate, né colonne o divisori, ma tutto porta ad un centro, come raggi che tornano alla loro origine, il sole. Il soffitto in legno, su una base in cemento, cambia direzione, non è propriamente una cupola, ma si piega verso il cielo, come a voler accogliere e convogliare sguardi, preghiere, desideri, facendoli salire dal centro, sopra i banchi per i fedeli. «La chiesa è stata dedicata al Sacro Cuore di Gesù, continua don Nicola Corigliano – quindi vuole essere anche un luogo d’incontro nel calore nell’accoglienza e dell’amicizia tra tutti. E poi essendo anche la parrocchia dedicata a San Martino. Lui ha diviso il suo mantello con il povero e allo stesso modo nella nostra comunità c’è molta attenzione alle persone, attraverso diversi gruppi caritativi. L’accoglienza appartiene a tutti, dal portieri alle persone che lavorano per pulire la chiesa. Insomma è un luogo, una tenda per tutti un luogo che ricorda che questo momento è traguardo e dobbiamo questo traguardo anche all’esperienza la santità di coloro che ci hanno preceduto ma solo a sua volta una nuova ripartenza».

Elena Meynet