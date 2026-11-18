AOSTA (fci) Un ricorso contro la legge elettorale è stato depositato nella serata di mercoledì scorso, 11 novembre, al Tribunale ordinario di Torino dagli avvocati aostani Domenico Palmas e Alessandra Fanizzi. L’iniziativa, riguardante la circoscrizione della Valle d’Aosta, è stata promossa dagli ex parlamentari valdostani Luciano Caveri, Ivo Collé, Antonio Fosson, Albert Lanièce, Rudi Marguerettaz e Carlo Perrin, in qualità di elettori iscritti nelle liste elettorali della regione. “È un’iniziativa corale di persone di diverso orientamento politico, non è una iniziativa di parte, ma per la difesa dello Statuto”, ha spiegato l’ex deputato ed ex presidente della Valle d’Aosta, Luciano Caveri, in una conferenza stampa giovedì 12 ad Aosta. L’istanza comprende sia i rilievi di carattere generale alla legge elettorale che riguardano il premio di maggioranza e il “premierato di fatto”, come ha spiegato l’avvocata Alessandra Fanizzi. I legali contestano poi la violazione dell’articolo 47 dello statuto speciale che prevede per la Valle d’Aosta una circoscrizione in quanto “ambito elettorale chiuso”, a tutela della minoranza linguistica. L’ultima riforma elettorale – ha precisato Domenico Palmas – “rompe questo assetto” in quanto i voti espressi nella regione sono “computati nelle cifre elettorali nazionali” e “concorrono così al raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi”. Alla redazione del ricorso ha collaborato anche il costituzionalista Antonio Mastropaolo.

Iniziativa contraddittoria

Il ricorso di sei ex parlamentari valdostani contro la legge elettorale è un’iniziativa “profondamente contraddittoria”. Lo sostiene in una nota Fratelli d’Italia Valle d’Aosta. “Pur nel pieno rispetto del diritto di ogni cittadino di adire le vie giudiziarie – si legge – e delle valutazioni che spetteranno agli organi competenti, riteniamo politicamente paradossale che proprio coloro che per anni hanno rappresentato la Valle d’Aosta nelle istituzioni nazionali intendano oggi contestare una norma che, a nostro avviso, non sottrae alcuna prerogativa alla nostra rappresentanza statutaria, ma attribuisce maggiore rilevanza al voto dei valdostani nel contesto politico nazionale”.

Secondo Fratelli d’Italia la riforma “mantiene la specificità della circoscrizione elettorale valdostana e del collegio uninominale”, prevedendo che “i voti espressi nella nostra regione concorrano pure alla determinazione delle soglie elettorali nazionali e dell’eventuale premio di governabilità”. “Non comprendiamo – si legge ancora nel comunicato – per quale ragione un cittadino residente a Carema debba poter concorrere, attraverso il proprio voto, alla formazione degli equilibri politici nazionali, mentre un cittadino residente a Pont-Saint-Martin, a pochi chilometri di distanza, dovrebbe continuare a vedere escluso il proprio voto da questi importanti conteggi”.

Per Fratelli d’Italia è “singolare” che “in nome della tutela dell’autonomia, si voglia impedire ai cittadini valdostani di contribuire a un risultato nazionale”. “Il principio di uguaglianza del voto, sancito dall’articolo 48 della Costituzione, – prosegue la nota – rappresenta un riferimento fondamentale, che deve essere valorizzato e conciliato con le prerogative riconosciute dallo Statuto speciale”.

Critiche pure a sinistra

“La nuova legge elettorale nazionale, su cui abbiamo una posizione molto critica rispetto all’impianto complessivo e a diversi suoi contenuti, introduce però una novità importante per la Valle d’Aosta: il nostro voto potrà concorrere alla determinazione del risultato nazionale e all’eventuale assegnazione del premio di maggioranza”. Lo scrive Avs-Alleanza Verdi Sinistra, in una nota, in relazione alla presentazione di una interrogazione a risposta immediata in Consiglio Valle. Si tratta di “una possibilità contro la quale alcuni esponenti del mondo autonomista vorrebbero ricorre re”, spiega il movimento. “Abbiamo chiesto al Presidente della Regione – si legge – se fossero stati svolti approfondimenti giuridici e quali valutazioni fossero state espresse dagli uffici regionali. La risposta è stata chiara: nessun approfondimento, nessuna istruttoria, nessun ufficio regionale coinvolto. La materia elettorale nazionale non rientra nelle competenze della Regione e gli eventuali ricorsi spettano ai singoli elettori”. Ad Avs “sembra tuttavia un po’ strano che eminenti ex politici valdostani si facciano carico di questa operazione che vuole trasformare una questione di convenienza per una certa forza politica in una pretestuosa tutela dell’autonomia. L’articolo 49 della Costituzione ci ricorda che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Perché contestare una norma che consente anche ai valdostani di partecipare pienamente alla determinazione della politica nazionale?”.