AOSTA (fci) La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il protocollo d’intesa con la Regione Valle d’Aosta per l’attivazione di collegamenti ferroviari diretti tra Milano e Aosta. Il nuovo servizio è previsto da giugno 2027, al termine dei lavori di elettrificazione della linea Chivasso-Aosta, e consentirà di raggiungere il capoluogo senza dover effettuare il consueto cambio di treno a Chivasso. L’accordo avrà una durata di 5 anni. Nella prima fase il servizio sarà concentrato nei fine settimana e nei giorni di maggiore affluenza. In particolare, sono previste venerdì una coppia di corse, con partenza da Aosta al mattino e rientro nel pomeriggio; sabato una coppia di corse, con partenza da Milano al mattino e rientro nel pomeriggio; domenica 2 coppie di corse simmetriche, per consentire viaggi di andata e ritorno in giornata da entrambi i capoluoghi regionali.
NEL 2027 IL DIRETTO AOSTA-MILANO
Redazione · Pubblicato il
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