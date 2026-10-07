Lavoro, la Regione torna a proporre il progetto Over 58

AOSTA (fci) La Regione vuole rilanciare il progetto Over 58 (persone dai 58 ai 65 anni) per offrire, a chi ha perso il lavoro, una nuova opportunità prima della pensione.

Lo ha chiarito mercoledì scorso, 30 settembre, in conferenza stampa l’assessore regionale Luigi Bertschy presentando la misura che, nella sua fase sperimentale, ha coinvolto 9 persone, grazie all’adesione di 12 Comuni (Gignod, Quart, Brissogne, Nus, Fénis, Montjovet, Verrès, Issogne, Hône, Pontboset, Donnas e Fontainemore).

Il fondo per il progetto è di circa 890mila euro. Nel primo anno di sperimentazione sono stati impegnati 179 mila euro: a carico dell’Inps sono gli stipendi, la Regione copre i contributi previdenziali e l’assicurazione. Le attività previste dai progetti, di cui 7 ancora in corso, riguardano i settori dell’ambiente, dei beni culturali e artistici, del turismo e dei servizi di rilevanza sociale. L’impegno settimanale è stato part time, di 20 ore, oppure a tempo pieno, di 35 ore settimanali. Ogni lavoratore riceve un’indennità massima mensile di 800 euro, per 12 mesi.

Si tratta “di una buona pratica – ha detto l’assessore Bertschy – perché si inizia da una visione politica, la si mette in atto in maniera concreta, si raccolgono le esigenze e i problemi che sono nati, le difficoltà che abbiamo dovuto superare, per arrivare poi a una fase più strutturata che speriamo possa dare prima di tutto una risposta alle persone che hanno la necessità e il bisogno di essere accompagnate”. La platea di possibili beneficiari – secondo i dati Inps – è di 600 persone.