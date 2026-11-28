In occasione della Giornata Mondiale del Suolo 2026 la Regione promuove un incontro dedicato alla valorizzazione del suolo come risorsa essenziale ma spesso invisibile, fondamentale per la resilienza climatica e la qualità della vita nelle Alpi. L’evento si terrà mercoledì prossimo, 3 dicembre, al Vivaio Forestale Regionale Abbé Henry a Quart dalle 13.30 alle 17.30. La partecipazione è gratuita, a numero limitato, con iscrizione obbligatoria.

Il World Soil Day, istituito dalle Nazioni Unite e celebrato ogni anno il 5 dicembre, ha per il 2026 il tema “Affrontare la compattazione del suolo, incrementare la produzione alimentare”.

«L’incontro – sottolinea l’assessore all’Ambiente Davide Sapinet – rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle strategie per tutelare e valorizzare il suolo, cuore pulsante della vita e della sostenibilità ambientale e richiama l’attenzione sulla compattazione del suolo e sul suo impatto sulla produzione alimentare, sottolineando il ruolo dei suoli sani per la sicurezza alimentare, la biodiversità ed il contrasto al cambiamento climatico.»