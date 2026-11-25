AOSTA (mes) La stagione sciistica in Valle d’Aosta dovrebbe iniziare il prossimo fine settimana – sabato 28 e domenica 29 novembre – ma sulle aperture dei comprensori regna ancora l’incertezza. Le scarse precipitazioni nevose delle ultime settimane stanno condizionando i programmi di diverse località, dove al momento non vi sono ancora le condizioni per confermare l’avvio degli impianti. È il caso di Courmayeur, La Thuile, Pila e Torgnon, dove per ora si mantiene una posizione di attesa rinviando ogni decisione all’inizio della prossima settimana. Anche per ciò che concerne il MonterosaSki il presidente Giorgio Munari ritiene per il momento difficile l’apertura del circuito. «Non possiamo che sperare. – afferma Giorgio Munari – Capiremo nei prossimi giorni».

«C’è la volontà, ma non c’è la sicurezza di poter aprire. – conferma Luca Rossi, presidente delle Funivie di Courmayeur – In ogni caso entro martedì 24 dovremo decidere anche per potere organizzare l’attività dei bar e dei servizi di ristoro». Stessa posizione di Davide Vuillermoz, presidente della Pila: «Sulla carta saremmo pronti, ma la neve nelle zone basse è poca, attendiamo questo fine settimana per vedere se nevicherà, decideremo lunedì».

La neve caduta finora, infatti, ha interessato prevalentemente le quote superiori ai 2.000 metri, lasciando ancora scoperte le parti più basse dei comprensori. A complicare la situazione, in alcune località, si aggiunge anche il forte vento, che impedisce di ricorrere all’innevamento programmato.

Parte un po’ in salita quindi la nuova stagione: se sui siti dei principali comprensori sciistici, la data di avvio è ancora prevista per sabato 28 novembre, nella realtà dei fatti i gestori devono ancora attendere qualche giorno per sciogliere le riserve. Decisive saranno le prossime ore: nella notte tra oggi, sabato 21, domani, e domenica 22, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe portare un po’ di neve, almeno così si spera.