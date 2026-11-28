Nella sede espositiva del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan, nel Castello di Saint-Pierre, è stata allestita la mostra itinerante “Il cielo a terra”, visitabile fino a domenica 31 gennaio 2027 ed ideata dai ricercatori della Rete Prisma dell’Istituto nazionale di Astrofisica con il sostegno della Fondazione CRT.

L’esposizione racconta, attraverso calchi fedeli agli originali, i ritrovamenti di 6 meteoriti italiani. Tra questi frammenti di universo che hanno attraversato il cielo si trova anche la meteorite Entrèves, ritrovata nel 1987, non molto lontano dal Museo di Saint-Pierre. La mostra si sviluppa in 4 sale del Castello di Saint-Pierre, integrandosi con il percorso espositivo permanente. I pannelli didattici spiegano cosa sono i meteoriti, come si formano, come attraversano l’atmosfera e come vengono trovati. I calchi dei meteoriti mostrano forme e strutture superficiali e raccontano la storia della loro formazione e del loro viaggio mentre le riproduzioni manipolabili dei meteoriti possono essere prese in mano, soppesate e esaminate da vicino.

La Rete Prisma è la Rete italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e atmosfera. Grazie ad una rete di fotocamere all-sky, la rete osserva il cielo in cerca di meteore brillanti, calcola, attraverso complessi calcoli matematici, l’area di caduta al suolo di eventuali frammenti meteorici e coordina le ricerche sul campo, coinvolgendo la comunità scientifica e i cittadini. Gli ultimi ritrovamenti della Rete Prisma riguardano 2 meteoriti caduti sulla Terra in un periodo recente: il meteorite Cavezzo, originato dal bolide di Capodanno, il 1° gennaio 2020, e il meteorite Matera, originato dal bolide di San Valentino, avvistato il 14 febbraio 2023.

La mostra, la cui fruizione è compresa nel biglietto di ingresso, si inserisce nell’ambito della collaborazione scientifica tra il Museo e la Fondazione Clément Fillietroz – Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta e Planetario di Lignan, membro della Rete Prisma. Per informazioni: Tel. 0165 95931. museoscienze@regione.vda.it ; museoscienze.vda.it