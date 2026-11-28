A Lignano Sabbiadoro oggi, sabato 28 novembre, Alessandro Sganga si è laureato campione italiano Esordienti 2026 di pesistica olimpica. Il giovane atleta della Disval, accompagnato dai tecnici federali Hana Kucokova e Elio Sganga, ha conquistato 3 medaglie d’oro nella categoria di peso sino a 60 kg: nello strappo con 55 kili, nello slancio con 67 e nel totale con 122 kili, imponendosi con un distacco di ben 15 kg sul secondo classificato.
Pesistica: Alessandro Sganga campione italiano Esordienti a Lignano Sabbiadoro
Redazione · Pubblicato il
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