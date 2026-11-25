AOSTA (gre) La sera di ieri, venerdì 20 novembre, si è tenuta in piazza Chanoux, ad Aosta, la cerimonia di inaugurazione del Marché Vert Noël, alla presenza delle autorità regionali e comunali. Il Mercatino di Natale sarà aperto al pubblico fino a mercoledì 6 gennaio 2027, tutti i giorni dalle 10 alle 20, ad eccezione di venerdì 25 dicembre, quando l’orario sarà dalle 15 alle 20, e di venerdì 1° gennaio, quando sarà visitabile dalle 11 alle 20. L’ambientazione alpina è nuovamente curata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Risorse naturali, con piante del vivaio regionale e materiali legnosi recuperati dagli interventi di gestione dei boschi. Quest’anno l’allestimento si arricchisce di alcune novità, tra cui un percorso montano accessibile e rialzato, che riproduce un tratto di sentiero alpino con un piccolo ruscello e la vegetazione tipica della montagna. Il villaggio di chalet è circondato da un bosco di abeti e, sul lato est, è collocato l’albero di Natale, un “Abies nordmanniana” decorato con 400 palline e illuminato da 7.200 microluci a Led, inserito in un’aiuola realizzata con rami e tronchi in legno a cura della BCC Valdostana. Come l’anno scorso, sono presenti 48 chalet, 44 destinati agli espositori e 4 istituzionali: Associazione Nazionale Alpini, Sky Way Monte Bianco, Pila Spa e Regione autonoma Valle d’Aosta con l’Artigianato di tradizione. Le produzioni artigianali esposte comprendono, tra l’altro, candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica in legno, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi e addobbi natalizi con la tecnica del découpage. Inoltre la Chambre ha allestito in piazza Arco d’Augusto il Villaggio di Babbo Natale: uno spazio dedicato alle famiglie con la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale del Polo Nord, la Fabbrica dei Giocattoli, i Laboratori degli Elfi e, per l’Epifania, l’arrivo della Befana. Il Villaggio ospita anche il Pacco Sospeso, un’iniziativa solidale per raccogliere doni destinati alle famiglie in difficoltà. Tra le tante iniziative rientra la proiezione di un video-mapping sulla facciata dell’edificio di fronte alla Porta Pretoria, realizzato dalla società CVA, con il racconto di Natale. Infine, la pista di pattinaggio su ghiaccio è nuovamente in piazza Narbonne ed è già aperta.