AOSTA (fci) «L’articolo 28, comma 2, del neo-disegno di legge di stabilità regionale 2027-2029 presentato dalla Giunta dispone l’abrogazione integrale della legge regionale 25 novembre 2016, numero 22, “Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti”.

Una legge nata da un’iniziativa popolare, sostenuta da oltre 7.400 firme di cittadini valdostani e approvata dal Consiglio regionale, che all’articolo 1, comma 2, lettera b), prevedeva espressamente la riattivazione e il potenziamento della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. È difficile immaginare uno schiaffo più clamoroso alla volontà popolare». E’ quanto si legge in una nota diffusa ieri, venerdì 20 novembre, dal Comitato Ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier.

«La tempistica rende questa decisione ancora più grave e offensiva. Il Comitato Ferrovia Aosta/Pré-Saint-Didier ha appena concluso una raccolta firme per chiedere il ripristino della tratta ferroviaria, proprio nel solco e in attuazione degli obiettivi della legge regionale 22 del 2016. Una mobilitazione sostenuta da 28 realtà del territorio, tra associazioni, comitati e movimenti politici, che ha registrato una straordinaria partecipazione già durante la serata pubblica di lancio, appena 15 giorni fa. Mentre 28 realtà territoriali si mobilitano, mentre i cittadini sottoscrivono un appello per chiedere che venga finalmente data attuazione a una legge popolare, nei palazzi della Regione si prepara l’operazione opposta: cancellare quella stessa legge».

«E c’è un altro elemento che rende questa vicenda politicamente sconcertante. Solo pochi giorni fa, il neoassessore ai Trasporti Laurent Viérin dichiarava che sulla Aosta/Pré-Saint-Didier era aperta una riflessione, assicurando che gli indirizzi del Piano Regionale dei Trasporti sarebbero stati oggetto di dibattito e approfondimento.

La verità è che dietro le dichiarazioni prudenti e le formule istituzionali si sta consumando una scelta politica precisa. La Giunta guidata da Aurelio Marguerettaz vuole archiviare definitivamente la prospettiva di una ferrovia tra Aosta e Pré-Saint-Didier, rimuovendo persino il riferimento normativo che ne sosteneva il rilancio».

«Il Comitato ritiene questa scelta un atto di arroganza istituzionale e una grave mancanza di rispetto nei confronti della partecipazione democratica. La nuova Giunta, al suo primo appuntamento con il bilancio, sceglie di cancellare una legge voluta dai valdostani anziché impegnarsi a darle attuazione» conclude il Comitato.