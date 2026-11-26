Nell’ambito della Saison Culturelle 2026/2027, venerdì 4 dicembre alle 20.30 al Teatro Splendor di Aosta, Ana Vidović, tra le più importanti chitarriste della scena internazionale, presenta “Guitar Solo Recital”.

Un appuntamento dedicato alla varietà del repertorio per chitarra, dalle composizioni originali alle trascrizioni di opere nate per altri strumenti e per la voce, il cui programma riunisce musiche di Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Mario Castelnuovo-Tedesco, Domenico Scarlatti e Agustín Barrios Mangoré.

Nota per la profondità interpretativa e la sensibilità musicale, Ana Vidović ha costruito una carriera che l’ha portata nelle principali sale da concerto e nei festival di Europa, Nord America e Asia, oltre che in Australia, Brasile, Israele e Messico. Alla dimensione del recital affianca l’attività come solista con orchestra, con collaborazioni che comprendono la Zagreb Philharmonic, la Hungarian Philharmonic, l’Orquesta de Valencia e l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie.

Il suo percorso è cominciato a 5 anni, con lo studio della chitarra. A 13 è entrata all’Accademia Nazionale di Musica di Zagabria, proseguendo poi la formazione fino al diploma al Peabody Conservatory di Baltimora. Ha vinto numerosi concorsi internazionali, tra cui il Fernando Sor di Roma e il Francisco Tárrega in Spagna. La sua discografia comprende un’incisione dal vivo che documenta la pluralità di autori e linguaggi affrontati nel suo lavoro sul repertorio.

I biglietti (Platea intero € 20,00/ridotto € 15,00, Galleria intero € 15,00/ridotto € 10,00) sono disponibili online sul portale www.webtic.it e al punto vendita della Saison Culturelle presso il Museo Archeologico Regionale di Aosta, sito in piazza Roncas, aperto secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 13.30 alle 18.30. Chiuso la domenica e i giorni festivi (tel. +39 0165 32 778 – email saison@regione.vda.it).