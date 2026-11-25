Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre, con una dichiarazione su facebook Federica Brignone ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica.

Gli ultimi due giorni di allenamento sulle nevi di Breuil Cervinia sono stati decisivi per arrivare alla decisione della tigre di La Salle, che ha preso atto che la gamba sinistra le fa ancora molto male.

Una grandissima campionessa che lascia quindi, dopo una carriera fenomenale. Figlia dell’ex slalomista azzurra di casa a Courmayeur Maria Rosa Quario e del maestro di sci Daniele, Federica Brignone è attualmente allenata in Nazionale dal fratello Davide. Ha esordito in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 nel gigante di Lienz, da allora disputando 363 gare del massimo circuito internazionale, raccogliendo ben 85 podi, dei quali 37 vittorie, ma soprattutto ha conquistato per 2 volte la classifica generale nel 2020 e 2025, impresa mai riuscita prima ad una sciatrice italiana, oltre a una Coppa del Mondo di discesa nel 2025, 2 Coppe di gigante (2020 e 2025), 2 Coppe del Mondo di combinata (2019 e 2020) ed 1 di superG (2022).

Vanta 4 medaglie mondiali (oro in superG a Saalbach 2025, oro in combinata a Courchevel 2025, argento in gigante a Garmisch 2011 e argento in gigante a Courchevel 2023) e 5 medaglie ai Giochi Olimpici (oro in gigante e in supergigante a Milano Cortina 2026, argento in gigante e bronzo in combinata a Pechino 2022, bronzo in gigante a PyeongChang 2018.