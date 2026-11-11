Ricorso contro la legge elettorale di un gruppo di ex parlamentari

AOSTA (fci) Un gruppo di ex parlamentari valdostani di area autonomista, in qualità di cittadini elettori, presenterà un ricorso al Tribunale di Torino contro la legge elettorale approvata dal Parlamento. L’istanza comprende sia le contestazioni di carattere generale alla legge elettorale presentate anche in altri Tribunali sia le specifiche questioni che riguardano la Valle d’Aosta. In generale, il ricorso contesta, tra gli altri aspetti, il premio di governabilità. Quanto alle specifiche questioni riguardanti la Valle d’Aosta, secondo i ricorrenti la norma sarebbe “lesiva” del principio sancito dall’articolo 47 dello Statuto speciale che individua la Regione come circoscrizione elettorale unica agli effetti delle elezioni, in quanto i voti del collegio uninominale della Valle d’Aosta entreranno anche nei conteggi nazionali delle liste e dell’eventuale assegnazione del premio di governabilità. L’iniziativa sarà presentata giovedì prossimo, ad Aosta.