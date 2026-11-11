Verrayes festeggia gli ottant’anni dalla ricostituzione del Comune

VERRAYES (qdn) E’una festa patronale speciale quella che anima in questi giorni il paese di Verrayes. Per l’occasione si celebrano infatti gli 80 anni dalla ricostituzione del Comune che nel ventennio fascista fu inglobato – insieme a Saint-Denis – in quello di Chambave. «Le prime elezioni a Verrayes si tennero il 17 novembre del 1946 e il Consiglio comunale nominò poi primo sindaco Luc Lombard. – spiega la sindaca Wanda Chapellu – Un primo momento di riflessione sul tema lo abbiamo proposto già mercoledì scorso, 4 novembre, in occasione della consegna delle carte di maturità civica ai nostri diciottenni. Abbiamo riflettuto sul senso di appartenenza che animò gli abitati di Verrayes dopo la guerra e di quanto sia importante coltivarlo ancora oggi».

Hanno ricevuto la carta di maturità civica Mei Lavevaz, Corinne Marquis, Etienne Meynet, Raphael Cavorsin, Yari Chapellu, Marco Magistro, Mathieu Foudon e Nadir Colombin.

Alla cerimonia era presente anche l’Avis di Aosta, per promuovere tra i più giovani il dono del sangue.

Oggi, sabato 7 novembre, all’area di Rapy si balla dalle 21 con la serata danzante di Erik e Le Poudzo Valdoten.

Il cuore della festa sarà domani, domenica 8 novembre: alle 9 è in programma la visita ai 3 cimiteri di Chambave e Verrayes, per ricordare gli amministratori scomparsi mentre alle 10.15 verrà deposta una corona al monumento ai Caduti. Alle 10.30 sarà celebrata la Messa solenne, seguita in piazza dalla musica della Banda musicale di Chambave e dal rinfresco offerto dalla Pro Loco al Foyer de Joie. Pranzo alle 12.30 con prenotazioni al 366 5271212. Dalle 14.30 il Comune premierà alcune delle persone che si sono distinte nell’ambito dell’amministrazione e della vita del paese. Alle 15.30 si tornerà a ballare con Mike e i Simpatici. Alle 16, nel salone di Rapy, la festa lascerà spazio alla storia con una conferenza per l’80esimo anniversario della ricostituzione del Comune di Verrayes e del primo voto alle donne durante la quale sarà presentata una pubblicazione realizzata proprio per l’occasione, oltre a un calendario dedicato agli 80 anni dalla ricostituzione.

«La pubblicazione ripercorre tutta la storia dell’Amministrazione comunale di Verrayes, con i preziosi contributi storici di Joseph-César Perrin e Laura Grivon e documenti d’archivio trovati dall’archivista Daniela Bernini, che si sta occupando del riordino dell’archivio comunale. – spiega Wanda Chapellu – Inoltre domenica, sempre all’area di Rapy, saranno allestite 2 mostre. Una raccoglie 80 fotografie del Brel ed è dedicata allo sviluppo del paese a partire dalla ricostituzione: questa esposizione sarà poi trasferita nei portici sotto il Municipio. Una seconda mostra visibile domenica a Rapy sarà “Resistenza, Liberazione, Autonomia. I ragazzi raccontano la Valle d’Aosta a fumetti” promossa dal Celva».