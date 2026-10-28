Al ristorante e lounge bar aRoma i sapori si intrecciano con la storia

AOSTA (peb) L’aRoma, restaurant & lounge bar nel cuore del centro storico di Aosta, è un locale dove la cucina contemporanea si affaccia sulle testimonianze dell’antica Augusta Praetoria. Siamo in piazza Severino Caveri, nell’area del Foro Romano, dove i resti archeologici fanno da cornice a un locale che ha scelto di mettere la storia al centro della propria identità.

A dare forma al progetto dal dicembre 2024 è lo chef Mauricio Franco, originario di Città del Messico e da 18 anni in Valle d’Aosta, con un passato alla Grenette, al Vecchio Ristoro e al Quintarius.

«Dico sempre che aRoma nasce da un sogno, il sogno di aprire un ristorante dove fare la mia cucina. – racconta lo chef – Una cucina di pancia, perché secondo me l’amore passa dalla pancia, una cucina senza confini, un po’ come le persone che vivono dentro aRoma. In un mondo dove è facile costruire muri, io ho deciso di abbatterli. Questo è grazie anche a chi a chi lo vive e ci crede insieme a me. Il nome di aRoma è nato sull’autostrada Torino – Aosta… Non è stato per nulla facile, anzi! Ma alla fine è uscito così: una parola che univa la cucina e il suo scheletro: “aroma” come il profumo ma “a Roma” come il posto.»

La proposta segue il ritmo delle stagioni e si rinnova attraverso una ricerca costante sugli ingredienti e sugli abbinamenti. Evergreen dal menu “El Pulpos a las brasas” (polpo marinato in salsa di spezie messicane alla piastra, patate, salsa aïoli e ananas arrosto); i tagliolini cacio e pepe con formaggio di pecora “Gran Gessato” della Val d’Ayas, sabbia alle erbe aromatiche e crudo di gambero rosso; il filetto “Rossini” con foie gras, pan brioche, tartufo nero, verdurine e riduzione al Madeira. In carta anche il menu “A mano libera”, un’esperienza che prevede la massima “fiducia” nei confronti dello chef, che proporrà – in base ai gusti personali – tre portate più un dolce.

«aRoma è sì Restaurant ma anche Lounge Bar, uno spazio in cui l’esperienza non si limita al pranzo o alla cena perché l’aperitivo trova posto tra le proposte della casa – prosegue Mauricio Franco – con Spritz, Cocktails e Mocktails analcolici abbinati a piccoli assaggi pensati per accompagnare un momento informale.»

In cantina, un’interessante e intelligente selezione di Champagne ed etichette da tutt’Italia, oltre a referenze al calice e vini da dessert, per brindare a una dimensione conviviale che si inserisce naturalmente nell’atmosfera del centro storico.

Il ristorante aRoma è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 14.30 e dalle 18 alle 22.30; chiuso il martedì. Per maggiori informazioni e prenotazioni tutti gli interessati possono contattare il numero 334 9283111.

Arabella Pezza