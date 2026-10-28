Castelli e Mostre in Valle 24/10/2026

Forte di Bard: il Forte di Bard e i suoi spazi espositivi (musei e mostre) sono aperti nei giorni feriali dalle 10 alle 18; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19. Chiuso il lunedì. La mostra “Metamorfosi dello sguardo. Le Alpi immaginifiche”, allestita negli alloggiamenti del Museo delle Alpi, sarà aperta al pubblico fino a domenica 1° novembre. Il Museo delle Alpi sarà chiuso per lavori di riallestimento fino a domenica 22 novembre: l’accesso alla mostra “Metamorfosi dello sguardo” sarà sempre garantito. L’esposizione “Davide Toffolo, Parola di Pasolini” presenta fino a domenica 8 novembre tavole a fumetti, disegni e collage del graphic designer Davide Toffolo. Le Scuderie ospitano fino a domenica 29 novembre l’esposizione “Oltre lo scatto. Intrecci” che presenta 28 fotografie di autori vari tratte dall’archivio del Parco del Gran Paradiso e 6 approfondimenti tematici. Fino a domenica 1° novembre l’esposizione “Le Sommet de l’Artisanat Valdôtain de tradition” raccoglie le opere vincitrici e più rappresentative della 73esima Mostra-Concorso dell’artigianato valdostano di tradizione.

Castello di Issogne: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per informazioni: 0125 929373.

Castello di Verrès: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per informazioni: 0125 929067.

Castello di Fénis: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per informazioni: 0165 764263.

Castello di Sarre: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per informazioni: 0165 257539.

Castello di Aymavilles: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 9 alle 18. Per informazioni: 0165 906040.

Museo Regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan – Saint-Pierre: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 10 alle 18. Informazioni al numero di telefono 0165 95931.

Castello Sarriod de la Tour – Saint-Pierre: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per informazioni: 0165 904689.

Museo Archeologico Regionale – Aosta: è visitabile fino a domani, domenica 25 ottobre, tutti i giorni la mostra “Marc Chagall. Tra poesia e spiritualità”. Sono esposte 120 opere tra dipinti, sculture, gouache, disegni, litografie, libri e ceramiche realizzate dal 1922 al 1980 provenienti dal Musée National Marc Chagall di Nizza. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

MegaMuseo – Aosta: aperto dalle 10 alle 18; chiuso il lunedì.

Chiesa di San Lorenzo – Aosta: la mostra “Rosalie D’Hérin Seris (1871-1956). La prima donna fotografa in Valle d’Aosta” è visitabile fino a domenica 28 febbraio dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Centro Saint-Bénin – Aosta: la mostra fotografica “Nino Migliori. La dialettica del reale” è aperta fino a domenica 7 marzo 2027, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (chiuso il lunedì).

Hôtel des Etats – Aosta: la mostra fotografica “La Leunna” di Enzo Massa Micon è aperta fino a domenica 14 marzo dal martedì alla domenica, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Castello Gamba – Châtillon: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 10 alle 17. Per informazioni telefonare al numero 0166 563252 oppure inviare una e-mail a info.castellogamba@regione.vda.it.

Castel Savoia – Gressoney-Saint-Jean: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Informazioni al numero di telefono 0125 355396.