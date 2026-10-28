Auguri 24/10/2026

Tantissimi complimenti a Marie-Hélène Maccari (prima fotografia) che mercoledì scorso, 21 ottobre, con la votazione di 110 e lode ha concluso il suo percorso di laurea magistrale in Storia dell’arte e Studi museali, discutendo all’Università di Trento una tesi concernente la Valle d’Aosta e il collezionismo valdostano. La tua famiglia è orgogliosa di te ed estremamente felice per il riconoscimento che hai ricevuto dalla commissione.

Martedì scorso, 20 ottobre, Elodie Gard (seconda fotografia) si è laureata con 110 e lode in Infermieristica nella sede di Aosta della Scuola di Medicina dell’Università di Torino. Siamo immensamente fieri del percorso che hai fatto e della persona straordinaria che sei! Complimenti da tutta la tua famiglia e dai tuoi amici.

Congratulazioni a Sofia (terza fotografia) per la Laurea triennale in Turismo e valorizzazione del territorio conseguita mercoledì scorso, 21 ottobre, all’Università Europea di Roma con il punteggio di 110 e lode.

Complimenti alla squadra femminile di Avise di fiolet (ultima fotografia) che ha vinto domenica scorsa a Brissogne il torneo autunnale: da sinistra Romina Martinod, Alison Junod, Axelle Junod, Coralie Vaudan, Elise Domaine e Noélie Bullio.