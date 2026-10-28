«Grazie a tutti coloro che mi hanno soccorso dopo la caduta ad Aosta»

Il 22 settembre sono caduta all’angolo di via Gilles de Chevrères con via Parigi ad Aosta e desidero con la presente ringraziare il ragazzo che subito ha accostato e, viste le mie condizioni, ha richiesto l’intervento di un’ambulanza e la signora che vedendomi “volare” (parole sue) si è fermata, mi ha rassicurata e mi ha chiesto se doveva avvisare qualcuno. Grazie! Grazie anche agli agenti della Polizia di Stato intervenuti, gentili e rassicuranti. Grazie al personale del 118 che mi ha “movimentato” con perizia e che mi ha salutato con un sorriso. Grazie a tutti gli operatori del Pronto Soccorso dell’Ospedale Parini che a vario titolo si sono occupati di me informandomi sul da farsi e rivolgendosi a me sempre con gentilezza. Grazie anche per le piccole attenzioni come umettarmi le labbra e coprirmi con una coperta e per qualche battuta scherzosa che ha contribuito a distrarmi e ad alleggerire un po’ la situazione. Grazie di cuore a tutti! E grazie anche a Tony e a Edgardo.

Maria Grazia Raselli