Auguri 17/10/2026

Complimenti ai fratelli Lorenzo e Eric Dufour (prima foto) ed ai loro amici per la bella désarpa di giovedì 8 ottobre dall’Alpe Merendiou a Challand-Saint-Anselme
Tanti auguri a nonna Rosina per i 90 anni (seconda foto) compiuti giovedì 8 ottobre! La famiglia
Auguri di cuore a Franco e Robertina (terza e quarta foto) per i vostri 60 anni di matrimonio il cui anniversario ricorreva giovedì scorso, 15 ottobre! Fabio, Cristina e Adriano
Un ringraziamento da parte degli organizzatori a chi ha partecipato (ultima foto) alla “gara del giovedì” di pétanque al bocciodromo di Aosta, ciclo che si è concluso questa settimana. Complimenti a tutti