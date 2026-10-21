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Auguri 17/10/2026

Redazione Pubblicato il

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Complimenti ai fratelli Lorenzo e Eric Dufour (prima foto) ed ai loro amici per la bella désarpa di giovedì 8 ottobre dall’Alpe Merendiou a Challand-Saint-Anselme

Tanti auguri a nonna Rosina per i 90 anni (seconda foto) compiuti giovedì 8 ottobre! La famiglia

Auguri di cuore a Franco e Robertina (terza e quarta foto) per i vostri 60 anni di matrimonio il cui anniversario ricorreva giovedì scorso, 15 ottobre! Fabio, Cristina e Adriano

Un ringraziamento da parte degli organizzatori a chi ha partecipato (ultima  foto) alla “gara del giovedì” di pétanque al bocciodromo di Aosta, ciclo che si è concluso questa settimana. Complimenti a tutti

Ingrandisci la foto: Complimenti ai fratelli Lorenzo e Eric Dufour
Ingrandisci la foto: Tanti auguri a nonna Rosina per i 90 anni
Ingrandisci la foto: Auguri di cuore a Franco e Robertina
Ingrandisci la foto: Auguri di cuore a Franco e Robertina 1
Ingrandisci la foto: Un ringraziamento da parte degli organizzatori a chi ha partecipato

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