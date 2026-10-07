Castelli e Mostre in Valle 03/10/2026

Forte di Bard: il Forte di Bard e i suoi spazi espositivi (musei e mostre) sono aperti nei giorni feriali dalle 10 alle 18; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19. Chiuso il lunedì. La mostra “Metamorfosi dello sguardo. Le Alpi immaginifiche”, allestita negli alloggiamenti del Museo delle Alpi, sarà aperta al pubblico fino a domenica 1° novembre. Mario Dondero. “Inediti. L’archivio di un partigiano dell’umano” è il titolo della mostra a cura di Claudio Composti in programma fino a domenica 18 ottobre. L’esposizione “Davide Toffolo, Parola di Pasolini” presenta fino a domenica 8 novembre tavole a fumetti, disegni e collage del graphic designer Davide Toffolo. Rimarrà visitabile fino a domenica 11 ottobre, nella sala del Corpo di Guardia, la mostra “Pastorale”, dell’artista Barbara Tutino.

Castello di Issogne: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 9 alle 19. Per informazioni: 0125 929373.

Castello di Verrès: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 9 alle 19. Per informazioni: 0125 929067.

Castello di Fénis: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 9 alle 19. Per informazioni: 0165 764263.

Castello di Sarre: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 9 alle 19. Per informazioni: 0165 257539.

Castello di Aymavilles: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 9 alle 19. Per informazioni: 0165 906040.

Museo Regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan – Saint-Pierre: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 10 alle 19. Informazioni al numero di telefono 0165 95931.

Castello Sarriod de la Tour – Saint-Pierre: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 9 alle 19. Per informazioni: 0165 904689.

Museo Archeologico Regionale – Aosta: è visitabile fino a domenica 25 ottobre tutti i giorni dalle 9 alle 19, la mostra “Marc Chagall. Tra poesia e spiritualità”, realizzata in collaborazione con il Musée National Marc Chagall di Nizza. Sono esposte 120 opere tra dipinti, sculture, gouache, disegni, litografie, libri e ceramiche realizzate dal 1922 al 1980 provenienti dal Musée National Marc Chagall di Nizza.

MegaMuseo – Aosta: aperto dalle 9 alle 19; chiuso il lunedì. Fino a domenica 18 ottobre è aperta la mostra diffusa “Sotto il cielo di stelle. Costellazione di arte, scienze e culture”.

Chiesa di San Lorenzo – Aosta: la mostra “Rosalie D’Hérin Seris (1871-1956). La prima donna fotografa in Valle d’Aosta” è visitabile fino a domenica 28 febbraio dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Castello Gamba – Châtillon: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 9 alle 19. Fino a domenica 18 ottobre potrà essere visitata una sezione della mostra diffusa “Sotto il cielo di stelle. Costellazione di arte, scienze e culture”. Per informazioni telefonare al numero 0166 563252 oppure inviare una e-mail a info.castellogamba@regione.vda.it.

Castel Savoia – Gressoney-Saint-Jean: aperto dal martedì alla domenica (e i lunedì festivi) dalle 9 alle 19. Informazioni al numero di telefono 0125 355396.