In questa fotografia conservata al Brel ed appartenente al Fondo Berthet un ricordo del soggiorno estivo del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat con il suo amico Giuseppe Montesano al quale oggi, sabato, viene dedicato l’Espace des bénévoles di La Thuile (vedi articolo correlato). A Villa Rivetti di Ayas nell’agosto del 1968 sono da sinistra il parroco di Antagnod Alexis Létey, XX, il presidente Saragat, il presidente della Giunta Cesare Bionaz, quello del Consiglio Valle Giuseppe Montesano, l’assessore regionale all’Industria Giuseppe Albaney e il direttore didattico Giorgio Jorrioz.
Foto d’Antan 14/11/2026
Redazione · Pubblicato il
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