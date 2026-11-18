Scrivo questo mio pensiero con la speranza che possa avere la risonanza che merita il tema. Frequento la frazione di Estoul da molti anni, lì ho una casa e lì sento un profondo legame con la montagna e la sua natura. La notizia dell’uccisione di una lupa con un colpo di fucile mi riempie di dolore e di indignazione perché non riesco ad accettare che la risposta alla presenza dei lupi sulle Alpi sia un proiettile. La violenza non è una soluzione, non è coraggio, non è gestione del territorio, è soltanto violenza. La convivenza tra uomo e fauna selvatica non è un’utopia: è una responsabilità. Richiede rispetto, intelligenza, conoscenza e capacità di trovare soluzioni. Uccidere è la strada più brutale e più facile, non quella giusta. La montagna non è proprietà esclusiva dell’uomo. E’ casa anche di chi la abita da sempre, senza confini, recinzioni o fucili. Chi ama davvero questi luoghi dovrebbe proteggerli in tutta la loro ricchezza, non privarli della vita. Mi auguro davvero che questa morte non venga dimenticata, né liquidata come un fatto inevitabile.

Elena Soncini