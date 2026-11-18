Sabato scorso, 7 novembre, anche quest’anno gli ex dipendenti Enel (prima foto) si sono ritrovati al Ristorante Les Gourmets di Aosta per una bella serata in amicizia e allegria.
I coscritti del 1949 (seconda foto) si sono riuniti al Ristorante La Maison Palafent a Brissogne sabato scorso, 7 novembre. E’ stata una bellissima giornata, trascorsa tra risate e ricordi. Grazie di cuore, alla prossima!
I coscritti di Charvensod, classe 1972 (ultima foto), si sono dati appuntamento sabato scorso, 7 novembre, al Ristorante Napoleon di Montjovet per un tuffo negli anni Ottanta.