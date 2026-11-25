In ricordo di Carlo Favre, mancato sabato scorso ad Aosta (vedi articolo correlato), una fotografia del marzo del 1974 quando a Padola di Comelico nel bellunese il fondista di Nus dominò i Campionati Italiani Assoluti, vincendo i titoli tricolori nella 30 km, nella 50 km e nella staffetta 4×10 km con la Forestale e piazzandosi secondo nella 15 km. In questa immagine l’arrivo da vincitore di Carlo Favre sul traguardo finale dopo l’ultima frazione della staffetta.
Foto d’Antan 21/11/2026
Redazione · Pubblicato il
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