AOSTA (gre) Un’altra azienda storica chiude definitivamente. E’ la Alpiservice di corso Ivrea ad Aosta, che nel corso dei suoi quasi 60 anni di attività ha motorizzato tanti valdostani. Tutto partì da Diego La Carrubba – mancato giovedì 2 novembre del 2023 all’età di 89 anni – quando nel 1968, forte di un’esperienza già acquisita nel settore automobilistico con concessionarie aperte in Piemonte – Torino, Biella e Ivrea -, giunse ad Aosta ed aprì l’Ara, punto di vendita del marchio Alfa Romeo fino al 1990, diventato in seguito Alpicar, dove si potevano acquistare vetture Volkswagen e Audi. Un’azienda che guidò con successo, aiutato dai figli Ettore e Roberto fino al 2014 quando la concessionaria fu rilevata da 2 dipendenti, Sandro Nucera e Roberto Vetrone (venuto a mancare qualche settimana fa) con la nuova denominazione Alpiservice.

Oggi la realtà è che a fine novembre si spegneranno le luci delle vetrine che si affacciano su corso Ivrea ed Aosta perderà un po’ della sua storia. Quale sarà il futuro della struttura? Ettore La Carrubba – che con i fratelli Roberto e Francesco ne è l’erede proprietario -, è sorpreso: «Quello che posso dirle è che i nostri inquilini cessano l’attività». Corre voce che in quegli spazi si insedierà un supermarket. «Assolutamente no, questo glielo posso assicurare. A parte che non c’è stato tempo per pensare al dopo, in quell’area non ci sono gli spazi per un supermarket e inoltre non credo che si possa insediare un’attività simile. Bisogna vedere cosa prevede il piano regolatore, dovremo regolarci perché una struttura del genere non può rimanere vuota. Sicuramente si facesse avanti un altro venditore di auto sarebbe la cosa migliore». Dispiaciuti per questa cessazione? «Certo, non ce l’aspettavamo. Non ne sappiamo i motivi ma certamente il settore dell’auto è diventato sempre più difficile e inoltre il mercato ad Aosta è molto ristretto. Quello che voglio aggiungere comunque, è che siamo stati molto orgogliosi della continuità dopo la morte di mio padre».

Roberto Guscelli