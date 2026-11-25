Tantissimi auguri con amore da mamma e papà a Cinzia che domani, domenica 22 novembre, compirà 42 anni (prima foto)

Sabato scorso, 14 novembre, il Bar La Rencontre di Allein ha ospitato la tradizionale cena autunnale tra amici organizzata da Massimo Diémoz, un bel momento conviviale tra risate e canti con lo scopo di riunire per una sera giovani e “meno giovani” (seconda foto)

Congratulazioni a Matthias neo dottore in Comunicazione interculturale che si è laureato lunedì scorso, 16 novembre, all’Università di Torino, dalla nonna Augusta, dalla mamma Romina, dal papà Roberto, dalla sorella Martina, dalle zie e dagli zii (ultima foto)