AOSTA (btb) Per alcune ore – martedì scorso – il dolore dell’intera Valle d’Aosta si è concentrato dentro e fuori la piccola chiesa di Saint-Barthélemy. Sono arrivati da Courmayeur come da Gressoney, da Brusson e Rhemes, da Cogne e da Bosses, da Valtournenche e La Thuile, da Champorcher e da Bionaz, un mondo – un vero mondo – degli sport della neve valdostani, con tantissimi campioni – come Gianfranco Stella, Marco Albarello, Attilio Lombard, Giovanni Venturini, Gabriella Carrel, Paolo Riva, Patrick Favre, Gaudenzio Godioz, Leo Vidi, Giuseppe Ouvrier – azzurri e non, maestri di sci e tecnici del fondo, tra i quali commossi gli ex “ragazzi” dell’Asiva e dello Sci Club Gran San Bernardo, che non hanno voluto mancare un brindisi al loro allenatore-amico davanti alla casa di Vénoz, uno dei capolavori della vita di Carlo Favre.

Con la neve poco lontano il cielo ha pianto per tutto il tempo della cerimonia, officiata dal parroco Luigi Di Luca affiancato dai sacerdoti originari di Saint-Barthelemy Piero Lombard, Giuliano Reboulaz ed Ivano Reboulaz. E tutti coloro che non sono riusciti ad entrare in chiesa sono rimasti fuori, ad attendere Carlo de Medeo, testimoni di un omaggio di più generazioni a un uomo simbolo dello sport valdostano che ha rappresentato un modo di essere valdostano, quello di una vita iniziata nella semplicità delle terre alte ed accompagnata da valori di famiglia e di rispetto che hanno reso Carlo Favre un vero campione in tutti i sensi.

La culla è stata fin dalla nascita, il 2 febbraio del 1949, Vénoz, dove la mamma Maria Benvenuta Voix partorì in casa. Il papà era Amedeo, agricoltore ed allevatore, conduttore di alpeggi. Carlo venne al mondo come ultimo di 4 figli, poi arrivò Sergio nel 1955.

I cicli della natura sono la prima cosa che Carlo ha conosciuto. Si saliva e si scendeva, facendo la spola tra Messigné e Vénoz, dove si trascorreva l’inverno con le bestie, perché il fieno estivo doveva essere consumato lì, non essendoci modo di portarlo in basso. Inverno significava neve, i primi sci furono quelli di Amedeo, poi di Elviro il fratello maggiore di 2 anni. Sono lunghi e Carlo ha 7 anni ma sul pendio sotto Vénoz impara a curvare, a tenersi in equilibrio.

Saint-Barthémy è il regno di Clément Fillietroz, presidente del locale Sci Club Saint-Barthélemy, personaggio di spicco della Valle d’Aosta di quegli anni e vede il talento nella voglia di sacrificio dei ragazzi. E’ lui che “scopre” Alina Reboulaz e Lorenzina Guala, poi Attilio Lombard e Giovanni Guala, quindi proprio Carlo Favre. Arrivano gli sci, quelli veri, bastoncini e scarpe. Nel 1962 il 13enne Carlo Favre sui piani di Lignan è secondo nella gara zonale, poi partecipa ai Campionati Valdostani a Valtournenche, ottavo negli Allievi e prima volta per lui via da Nus, a guardare il Cervino. Quindi la vittoria a Torgnon, l’inizio di una lunga serie, la Propaganda sciistica valligiani con gli alpini, la prima volta fuori dalla regione, a Limone Piemonte. Per lui un sogno che si concretizza poco a poco, per gradi, come amava fare anche da allenatore, senza mai forzare il talento dei giovani. Carlo Favre migliora sotto la guida dei suoi vicini Giovanni Guala e Attilio Lombard, entra in Asiva e nel 1965 vince il primo titolo valdostano juniores e viene portato ai Campionati Italiani a Caspoggio. I tecnici azzurri lo vedono, si aprono le porte della Nazionale C quindi passa senior e si piazza secondo alla Coppa Consiglio Valle, all’epoca gara molto importante. Nel 1970 agli Assoluti è quinto nella 15 chilometri ma vince il titolo con la staffetta del Corpo Forestale, che nel frattempo lo ha arruolato, insieme ai grandi amici Lino Jordan e Tonino Biondini. Nel 1971 secondo oro nella 4×10 km, con l’aggiunta di Mario Varesco. A 23 anni dalle distanze più brevi si avvicina alla “miti ca”50 km e nel 1972 è suo il titolo, il primo individuale. L’anno prima con la squadra è stato in Giappone, a prepararsi per la Olimpiadi del 1972 di Sapporo. Il suo allenatore è lo svedese Bengt Hermann Nilsson, dal quale impara tantissimo, con quella sua voglia di sapere e di conoscere che diventa una costante per lui. E’ il migliore degli azzurri nella 15 km, 24esimo. L’Italia è delusa, reduce dall’oro di Franco Nones a Grenoble, il movimento si aspetta di più e la Nazionale conosce cambiamenti che si rivelano sbagliati. Dopo il 1973, argento nella 30 km di Auronzo di Cadore, i Mondiali svedesi di Falun del 1974 sono una delusione per Carlo Favre, 43esimo nella 15, 40esimo nella 30 e ottavo con la staffetta. In pratica i fondisti azzurri si allenavano da soli, senza una regia, una programmazione fisica, anzi Carlo Favre quell’anno va in forma più tardi ed ai Campionati Italiani Assoluti di Padola di Comelico a marzo compie la sua impresa più grande: vince 3 ori nella 30 e nella 50 chilometri, oltre che in staffetta, e si piazza secondo, “per colpa della sciolina”, nella 15.

Eppure in quella confusione del settore fondo della Federsci si inizia a pensare che a 24-25 anni gli atleti siano “vecchi”. Eppure Carlo Favre vince la Coppa Italia, poi nel 1975, il 16 febbraio, è la stella della prima Marciagranparadiso e ripaga il suo pubblico con un successo per 40 secondi davanti ad Elviro Blanc di Bionaz.

Alle Olimpiadi di Innsbruck del 1976 si consuma il disastro del settore fondo azzurro. Gli skimen, una novità visto che prima ogni atleta di preparava gli sci, sbagliano tutto e il quartetto degli italiani nella 50 km si ritira con Tonino Biondini, Roberto Primus, Ulrico Kostner e Carlo Favre.

Nel 1978, non ancora trentenne, mette fine alla carriera agonistica, continuando a lavorare come forestale, prima ad Auronzo e Cittaducale e poi a Ivrea e Torino, arrivando al grado di maresciallo. Segue l’esperienza bellissima con i giovani dell’Asiva per 15 anni, affiancato dal fratello Sergio, e fino al 2020 quella con i ragazzi dello Sci Club Gran San Bernardo. Insegnare ai giovani è proprio la sua missione e insieme a loro a cominciare nuovamente ad allenarsi, a competere, senza tralasciare le escursioni in montagna e le lunghe giornate trascorse a caccia.

Per Carlo Favre sono arrivati anche il Trofeo Mezzalama del 2011 ed i Tor des Géants, classificandosi tra i primi 100. Un modo per tenersi in attività, tra mille interessi, non ultimo quello ancestrale per gli alpeggi e il bestiame, come le reines e la “razza” del fratello Elviro, così importante per Paison la reina regionale di Lino Jordan.

Con la sua Luisa Valentini, arrivata dal Piemonte, aveva una sintonia straordinaria, perché lei aveva compreso quanto importante fossero per Carlo la montagna, le tradizioni, le amicizie, lo sport, Vénoz, Saint-Barthélemy, stessi valori trasmessi a Marco, l’amato figlio che gli somiglia in modo incredibile, atleta forte ma soprattutto dedicato allo studio e a sua volta papà di Amedeo, stesso nome del papà di Carlo, e di Celeste, marito di Aurora.

Carlo Favre dopo alcuni mesi di malattia ci ha lasciati sabato scorso, all’Ospedale di Aosta. Vegliato dai tanti amici nella mattinata di martedì, un giorno invernale come gli sarebbe piaciuto, ha raggiunto la chiesa di Saint-Barthélemy dove il suo mondo lo ha accolto, accompagnato e salutato.