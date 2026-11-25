AYMAVILLES (fci) Quest’anno, in occasione della festa patronale di Aymavilles, l’Unione parrocchiale Aymavilles, Cogne e Villeneuve si raccoglie attorno ad una figura che da decenni è un vero e proprio pilastro per la comunità: don Renato Roux. Domenica 22 novembre, in occasione del pranzo del patrono, la comunità festeggerà insieme a lui un traguardo importante: i suoi 50 anni di sacerdozio. Mezzo secolo speso nella fede e nell’ascolto del prossimo, sempre al servizio della comunità.

Nato nel 1951 ad Émarèse in una famiglia molto religiosa, la figura che lo convince ad intraprendere la strada del sacerdozio è l’allora parroco del paese Luciano Perron, che viene ricordato da don Renato Roux come «una persona generosa e molto attiva nella comunità locale a quel tempo»

Compiuti gli studi, inizia a svolgere in giovane età – a 25 anni – l’incarico di viceparroco a Nus, dove poco dopo gli viene affidata l’attività di catechismo con i ragazzi più giovani. Con il passare degli anni, su delega del vescovo, si trova ad occuparsi nell’organizzazione di svariati pellegrinaggi, specialmente della «parte spirituale», come la definisce lui.

Del suo lungo percorso don Renato Roux parla di come il rapporto tra comunità e parrocchia sia gradualmente cambiato, di come le comunità oggi siano meno coese e partecipi alla vita religiosa rispetto ad un tempo. Dalle sue parole emerge come la religione un tempo occupasse una parte significativa della quotidianità, mentre oggi la maggior parte degli individui è sempre più «attratta dall’esteriorità e dall’apparenza, relegando ai margini la fede e trascurando la propria vita spirituale»

Il suo auspicio più grande oggi è che le persone, specialmente i giovani, si riavvicinino progressivamente alle iniziative proposte dalla chiesa e dal pastorato giovanile, che organizza diverse attività di gruppo, dall’accompagnamento vocazionale – per aiutare i ragazzi ad orientarsi nelle scelte di vita – sino ai campi estivi, considerati una vera e propria palestra di vita comunitaria, dove i ragazzi imparano a condividere spazi, tempi e responsabilità.

Un suo ulteriore consiglio riguarda l’avvicinamento alla fede, considerandola come una via che può veramente aiutarli ad affrontare la vita di tutti i giorni, affermando che «potrebbe dar loro uno scopo ed un punto di riferimento permanente»

Cinquant’anni dopo, l’attività di don Renato Roux conserva la stessa luce e la stessa attenzione verso il prossimo. Ciò che emerge da questo anniversario non è solo la celebrazione di un traguardo cinquantennale, bensì il valore di una vita generosamente donata agli altri.

Il percorso

Nato a Emarèse il 27 febbraio 1951, da Désiré e da Catherine Gamba, Renato Roux ha compiuto gli studi nel Seminario di Aosta. Il 15 aprile 1976, in Cattedrale, il Vescovo gli ha conferito l’Ordine del Diaconato. Ordinato sacerdote il 7 settembre 1976, in Cattedrale, dalle mani di monsignor Ovidio Lari, Vescovo di Aosta. Vicario della Parrocchia di Sant’Ilario a Nus dal 15 ottobre 1976 al 30 settembre 1981, vi ha esercitato il suo ministero fino al 14 settembre 1997. Nello stesso tempo è stato anche Amministratore parrocchiale della Parrocchia di Saint-Barthélemy dal 1° luglio 1988 al 15 settembre 1997. Membro del Centro diocesano delle Comunicazioni Sociali dal 2 maggio 1996. Dal 15 settembre 1997 al 28 settembre 2012 è stato parroco della Parrocchia di Santa Maria Assunta a Morgex. Dal 26 gennaio 1998 è membro del Consiglio Presbiterale e Rappresentante del Consiglio nella Commissione presbiterale regionale. Il 1° ottobre 2002 è stato nominato Responsabile dell’Ufficio pastorale per la formazione del clero, quindi il 14 dicembre 2004 delegato diocesano per il XXIV Congresso Eucaristico Nazionale di Bari. Dal 19 maggio 2006 è il Delegato vescovile dell’Oftal-Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes per la Sezione diocesana di Aosta. Il 5 settembre 2007 monsignor Giuseppe Anfossi delegato dal vescovo di Tarbes e Lourdes, gli ha conferito la Croce di Cappellano d’onore dei Santuari di Nostra Signora di Lourdes.

Dal 30 settembre 2011 al 28 settembre 2012 è stato amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Nicola a La Thuile. Dal 29 settembre 2012 fino al 10 novembre 2018 è Rettore ed economo del Seminario Maggiore di Aosta. Il 15 ottobre 2012 è stato eletto Canonico del Capitolo della Cattedrale di Aosta, con il titolo di Sant’Ilario. Dal 14 dicembre 2012 fino al 1° novembre 2018 è membro del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale Diocesano. Dal 21 aprile 2013, membro del Centro diocesano delle Vocazioni. Dal 22 giugno al 1° ottobre 2017 è stato amministratore delle parrocchie di Issogne e di Champdepraz, il 1° novembre 2018 è nominato parroco della Parrocchia di Cristo Re ad Aymavilles, con ingresso il 10 novembre 2018.

Un costruttore

Il parroco Renato Roux è stato un vero costruttore perché in tutte le parrocchie che ha servito ha lasciato i segni tangibili della sua diligenza per mantenere in buono stato e migliorare i loro edifici religiosi e civili. A Nus (1981-1997) ha provveduto a ristrutturare la canonica dove, inoltre, ha trasformato la vecchia stalla in un bel salone parrocchiale; a lui si deve anche la creazione di un campo da gioco per i giovani. Le cappelle del Bourg, di Mazod, di Messigné, del Petit-Fénis e di Val sono state interamente ristrutturate. A Saint-Barthélemy (1988-1997) ha realizzato il Museo d’Arte Sacra nella chiesa parrocchiale di cui sono stati rifatti il tetto e il pavimento. Si è occupato anche del Santuario di Cuney dove ha potuto ristrutturare il rifugio, situato lungo l’Alta Via numero 1. Nel corso dei quindici anni durante i quali ha servito Morgex (1997-2012) sono stati compiuti grandi lavori: tutta la chiesa parrocchiale è stata oggetto di scavi archeologici che hanno messo in luce le antiche strutture dell’edificio primitivo; il tetto e l’impianto elettrico rimessi a nuovo. Inoltre ha fatto restaurare il grande crocifisso del XV secolo, l’altare del Beato Vuillerme, il quadro della Vergine del Rosario e ha recuperato altri quattro quadri, anch’essi restaurati, e fatto riparare il reliquiario in rame del XV secolo. Ha inoltre creato il Museo d’Arte Sacra. Le cappelle di Dailley, di San Giuseppe e di San Rocco sono state rimesse a nuovo e nella canonica il parroco ha allestito una cappella per l’inverno e tre sale per il catechismo. A La Thuile, dove ha retto la parrocchia per due anni, ha ristrutturato quasi interamente la canonica, mentre come responsabile del Seminario Maggiore ha fatto restaurare i due altari laterali della cappella che è stata interamente ridipinta. Appena arrivato ad Aymavilles don Renato Roux ha pensato di completare la Casa per i Giovani, voluta e iniziata da Ferruccio Brunod, e i primi lavori sono iniziati nel mese di giugno 2020.

Dal 2023 è anche parroco di Santa Maria Assunta a Villeneuve.