POLLEIN (peb) Farina non raffinata proveniente da grano italiano e un buon impasto lasciato maturare con pazienza per 72 ore: è questa la filosofia che accompagna Strapizzami, pizzeria che, dopo l’esperienza nella precedente sede di Nus dal 2020, ha ora scelto Pollein (per la precisione località Saint-Bénin, vicino all’Hotel Diana) per proseguire il proprio percorso e accogliere gli ospiti in una nuova “location” da lunedì 12 ottobre scorso. Un trasferimento che segna un’evoluzione per il locale, mantenendo al centro quella che da sempre ne rappresenta l’identità: la ricerca di una pizza di qualità, costruita a partire dalla cura dell’impasto e dalla selezione delle materie prime.

«Con il nuovo locale abbiamo triplicato i coperti e disponiamo anche di un comodo posteggio. – racconta Sara Cotroneo, contitolare con il marito William Impieri – Ieri come oggi, specialità sono le pizze realizzate con un impasto che viene fatto maturare per 72 ore, ma anche taglieri con prodotti del territorio, fritture di pesce, hamburger con il pane fatto con l’impasto della pizza e i “miei” dolci rigorosamente fatti in casa, come vari tipi di cheesecake, il tiramisù, i semifreddi e la “crema Strapizzami”, una crema al cioccolato con grappa, panna e noci.»

Le pizze sono leggere e fragranti, molto digeribili, e gli ingredienti di qualità indiscussa, dalla mozzarella del Caseificio Pugliese di Torino agli affettati sempre freschi. Evergreen le “pampanelle”, preparazioni a base di impasto della pizza fritto, disponibili in versione salata e dolce: un’alternativa sfiziosa che invita a esplorare qualcosa di diverso dalla consueta pizza al piatto. Da bere ci sono birre alla spina, vini del territorio e provenienti da tutte le regioni italiane. L’ambiente, caldo e accogliente, si caratterizza per il forno a legna a vista e 2 sale in legno, caratteristiche ed eleganti.

A completare l’esperienza contribuiscono un’accoglienza curata e un servizio pensato per rendere la tavola un momento di convivialità. «Il primo mese dall’inaugurazione è stato molto positivo, abbiamo avuto un buon riscontro sia dai nuovi clienti sia da quelli che ci hanno seguito dalla sede precedente» prosegue Sara Cotroneo.

Con il trasferimento a Pollein, Strapizzami apre una nuova pagina della propria storia, portando con sé un’identità gastronomica costruita sulla passione per gli impasti e sulla voglia di sperimentare.

Strapizzami è aperto dal lunedì al sabato dalle 19 alle 22; chiuso la domenica. Per maggiori informazioni e prenotazioni gli interessati possono contattare il numero 393 4220744.

Arabella Pezza