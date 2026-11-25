AOSTA (qdn) Nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta l’associazione L’Agrou organizza oggi, sabato 21 novembre, alle 20.30, una conferenza dal titolo “Di relazione ci si ammala, di relazione si guarisce. La relazione che cura”. Relatrice è la psicologa, psicoterapeuta e dottoressa di ricerca in Psicologia dello Sviluppo Monique Charbonnier. «E’ un viaggio che ci condurrà all’interno dell’essere in relazione. – si legge in una nota de L’Agrou – Un viaggio che comincia molto prima di quanto pensiamo: cullati dal battito di un cuore, dove prima ancora di capire abbiamo imparato a sentire. Siamo già in relazione prima di saperlo. Da lì la dottoressa Monique Charbonnier seguirà il bambino che siamo stati, quello che senza parole cercava un volto per sapere se nel mondo c’era un posto per lui. Lo seguirà mentre cresce e impara di che cosa ha bisogno per sentirsi al sicuro… ricordando che a un genitore non è chiesto di essere perfetto, basta che sia sufficientemente buono. Poi arriverà l’adolescenza, forse la tappa più tempestosa del viaggio. Eppure l’adolescenza non è soltanto una sfida da superare… può diventare una via maestra, un’occasione per i ragazzi e per gli adulti che stanno loro accanto di rimettere al centro la relazione. Non servono risposte perfette. Serve restare, reggere il colpo, abitare la tempesta insieme a loro… e far sentire, con i fatti prima ancora che con le parole: io sono qui e da qui non mi muovo. Strada facendo si scoprirà in che modo di relazione ci si ammala. Ci si ammala quando al posto di una carezza arriva un giudizio, e si impara a nascondere ciò che siamo pur di essere accettati. Quando sentirsi qualcuno dipende da un voto, da una prestazione, da quanto riusciamo a non deludere nessuno… e l’ansia diventa una compagna di banco che non cambia mai posto. Ci si ammala quando il dolore non trova nessuno disposto ad ascoltarlo, e allora lo si addormenta… ma insieme al dolore si spegne anche la gioia. E ci si ammala di solitudine, anche in mezzo agli altri, quando nessuno ci raggiunge più, né con le mani né con le parole». «Ma di relazione si guarisce. – dice Monique Charbonnier – Si guarisce quando qualcuno resta. Quando accanto al nostro errore troviamo una mano e un cuore, e non una sentenza. A qualsiasi età, infatti, abbiamo bisogno della stessa cosa: sentire che stiamo a cuore a qualcuno, così come siamo».