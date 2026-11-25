AOSTA (peb) Una nuova collaborazione, due identità gastronomiche e un incontro che porta nel cuore di Aosta un’interessante contaminazione tra cucina valdostana e cultura francese. L’Osteria da Nando, storico indirizzo di via Sant’Anselmo, ha accolto nel gennaio 2026 Mélanie Lugon e Régis Le Vouëdec, la coppia francese che per diversi anni ha gestito l’Atelier 26 di Saint-Christophe, chiuso definitivamente alla fine del 2025.

«Conoscevamo già la famiglia Scarpa perché nel 2019 avevamo condiviso una stagione estiva e autunnale. – racconta Mélanie Lugon – Quando hanno saputo che stavamo pensando di chiudere l’Atelier, ci hanno proposto di tornare a lavorare insieme e da questo incontro è nata una nuova avventura, un progetto costruito a più mani.»

Esperienze, sensibilità e percorsi professionali differenti si intrecciano così in una collaborazione che punta ad arricchire l’offerta gastronomica, mantenendone intatta l’identità e il legame con la tradizione. Da una parte c’è la famiglia Scarpa, che dal 1957 porta avanti una storia di ospitalità e cucina, oggi arrivata alla terza generazione; dall’altra Régis, chef dalla spiccata vocazione creativa, e Mélanie, che cura l’accoglienza e la sala, forte di una lunga esperienza nella ristorazione e nella valorizzazione dei prodotti e dei vini francesi.

«Il 2027 sarà un anno importante per la nostra attività, che festeggerà i suoi primi 70 anni. – sottolinea Paolo Scarpa – Siamo arrivati alla terza generazione: dopo i miei genitori, Franca e Corrado, ci siamo io e ora anche mio figlio Leonardo, presente tra la sala e la cucina.»

Il risultato di questa unione si ritrova soprattutto nel menu, dove i piatti della cucina valdostana – dalla bourguignonne alle polente, dalla carbonade agli spaghetti “Nabuisson” – convivono con proposte che portano in tavola nuove suggestioni francesi. Tra queste l’Emulsion de Saint-Marcellin, un’emulsione di formaggio cremoso con miele, noci, pepe di Sichuan, pickles di barbabietole e tegola di pane, il Parmentier di anatra al Porto e le lumache Comté. Una cucina che alterna tradizione e ricerca, con particolare attenzione alla stagionalità, alla qualità delle materie prime e agli accostamenti, lasciando spazio alla creatività senza perdere di vista il territorio.

Tra i dolci, il Caffè Gourmand, accompagnato da cinque mini dessert, la storica boîte di cioccolato fondente ripiena di confettura di pere Martin sec e pere cotte nel vino rosso, il coulant au chocolat. A completare la proposta, un’ampia selezione di vini passiti serviti al calice.

Resta centrale anche l’attenzione al vino. Nella cantina in pietra sono custodite oltre cento etichette, con una particolare predilezione per i vitigni eroici valdostani, affiancati da una selezione di vini francesi.

«Siamo molto soddisfatti di questi primi mesi di collaborazione e la clientela sta apprezzando questa proposta diversa. – concludono – Stiamo già lavorando al nuovo menu, che presenteremo prima delle Feste.»

Da Nando è aperto tutti i giorni tranne mercoledì a pranzo; per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 0165 44455 o visitare il sito www.osterianando.com.

Arabella Pezza