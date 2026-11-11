«La situazione del Day Hospital merita un’attenta riflessione»

Sono un paziente del Day Hospital da diversi anni e sento il dovere di segnalare quanto accaduto venerdì 30 ottobre, in occasione dello sciopero al quale ha aderito tutto il personale del reparto. Quel giorno non avevo una prestazione programmata, ma mi ero recato presso il Day Hospital per spostare un appuntamento. Mi sono invece trovato davanti a una folla di utenti in attesa, con le porte del reparto chiuse e senza informazioni né indicazioni su come poter ricevere assistenza. In tutti gli anni in cui frequento questa struttura non avevo mai assistito a una situazione simile. È inevitabile chiedersi cosa sia cambiato e quali siano le ragioni di un malcontento così diffuso, condiviso da tutto il personale. Il clima sembra essere profondamente cambiato, fino ad arrivare a una protesta collettiva di queste dimensioni. Da paziente che conosce la struttura da anni, trovo tutto questo estremamente preoccupante e ritengo che la situazione meriti un’attenta riflessione delle autorità sanitarie competenti. Non è accettabile penalizzare i pazienti, che hanno diritto a rispetto, informazioni e continuità nell’assistenza. Mi auguro che questa vicenda induca chi di competenza a prendere i provvedimenti necessari. Il Day Hospital Multidisciplinare è sempre stato un vero fiore all’occhiello, contraddistinto dalla disponibilità, dalla professionalità e dalla competenza di tutto il personale, che ha sempre saputo offrire ai pazienti non solo assistenza qualificata, ma anche attenzione e umanità.

Lettera firmata