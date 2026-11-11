Al Maniero: a Issogne cucina di qualità certificata dalla Chiocciola di Slow Food

ISSOGNE (peb) Dal 1984 Al Maniero propone una cucina che è prima di tutto una questione di identità: quella di una famiglia, di un territorio e di una cultura gastronomica che si rinnova senza perdere il legame con le proprie origini. Situato in località Pied de Ville, a breve distanza dal celebre castello di Issogne, il locale è una tappa apprezzata da chi cerca i sapori autentici della cucina valdostana. A condurlo sono Giovanni Paladini e la moglie Emanuela Righetti, affiancati dal figlio Mattia, sommelier professionista Ais che, dopo anni trascorsi in sala, da 4 affianca il padre in cucina.

«La nostra proposta valorizza le ricette regionali e la stagionalità degli ingredienti: il menu segue il ritmo delle stagioni e rende omaggio alle produzioni locali. – racconta Giovanni Paladini – In estate portiamo in tavola le verdure del nostro orto biologico, mentre dall’autunno trovano spazio porcini e tartufi. Un evergreen è la “nostra” fonduta d’alpeggio, servita tutto l’anno, così come la torta di mele calda meringata che, dopo quarant’anni, non possiamo togliere dal menu, altrimenti i clienti si arrabbiano!».

Tra le altre proposte della carta figurano assiette di salumi e formaggi valdostani, agnello alle erbe, tortelli al salignon e gnocchi preparati con patate locali. Non manca il sottofiletto di pezzata rossa valdostana, accompagnato da verdure croccanti oppure proposto in messata durante l’estate e in battuta nei mesi invernali.

«Anche per quest’anno abbiamo ricevuto la Chiocciola Slow Food: per noi è una grande soddisfazione, perché condividiamo gli stessi valori da oltre 40 anni e ci fa piacere che vengano riconosciuti» prosegue Giovanni Paladini.

L’ambiente, caldo e accogliente, richiama l’atmosfera intima della montagna e, nella bella stagione, uno spazio all’aperto permette di pranzare o cenare immersi nella tranquillità della natura. L’offerta si completa con 6 camere e un centro benessere.

Anche il dessert segue il filo della tradizione, con la celebre torta di mele, i dolci della pasticceria tradizionale e altre specialità che cambiano in base alla disponibilità degli ingredienti e al periodo dell’anno.

A completare l’esperienza, una carta dei vini con oltre 450 etichette, dalla Valle d’Aosta alle altre regioni italiane, con interessanti referenze anche dalla Francia e dalla Germania.

Al Maniero è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena; chiuso il lunedì. Per maggiori informazioni e prenotazioni, gli interessati possono chiamare il numero 353 3846035.

Arabella Pezza