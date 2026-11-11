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Il Locale della Settimana

Al Maniero: a Issogne cucina di qualità certificata dalla Chiocciola di Slow Food

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Giovanni Paladini con il figlio Mattia all’esterno del Ristorante Al Maniero di Issogne, in località Pied de Ville
Giovanni Paladini con il figlio Mattia all’esterno del Ristorante Al Maniero di Issogne, in località Pied de Ville
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ISSOGNE (peb) Dal 1984 Al Maniero propone una cucina che è prima di tutto una questione di identità: quella di una famiglia, di un territorio e di una cultura gastronomica che si rinnova senza perdere il legame con le proprie origini. Situato in località Pied de Ville, a breve distanza dal celebre castello di Issogne, il locale è una tappa apprezzata da chi cerca i sapori autentici della cucina valdostana. A condurlo sono Giovanni Paladini e la moglie Emanuela Righetti, affiancati dal figlio Mattia, sommelier professionista Ais che, dopo anni trascorsi in sala, da 4 affianca il padre in cucina.

«La nostra proposta valorizza le ricette regionali e la stagionalità degli ingredienti: il menu segue il ritmo delle stagioni e rende omaggio alle produzioni locali. – racconta Giovanni Paladini – In estate portiamo in tavola le verdure del nostro orto biologico, mentre dall’autunno trovano spazio porcini e tartufi. Un evergreen è la “nostra” fonduta d’alpeggio, servita tutto l’anno, così come la torta di mele calda meringata che, dopo quarant’anni, non possiamo togliere dal menu, altrimenti i clienti si arrabbiano!».

Tra le altre proposte della carta figurano assiette di salumi e formaggi valdostani, agnello alle erbe, tortelli al salignon e gnocchi preparati con patate locali. Non manca il sottofiletto di pezzata rossa valdostana, accompagnato da verdure croccanti oppure proposto in messata durante l’estate e in battuta nei mesi invernali.

«Anche per quest’anno abbiamo ricevuto la Chiocciola Slow Food: per noi è una grande soddisfazione, perché condividiamo gli stessi valori da oltre 40 anni e ci fa piacere che vengano riconosciuti» prosegue Giovanni Paladini.

L’ambiente, caldo e accogliente, richiama l’atmosfera intima della montagna e, nella bella stagione, uno spazio all’aperto permette di pranzare o cenare immersi nella tranquillità della natura. L’offerta si completa con 6 camere e un centro benessere.

Anche il dessert segue il filo della tradizione, con la celebre torta di mele, i dolci della pasticceria tradizionale e altre specialità che cambiano in base alla disponibilità degli ingredienti e al periodo dell’anno.

A completare l’esperienza, una carta dei vini con oltre 450 etichette, dalla Valle d’Aosta alle altre regioni italiane, con interessanti referenze anche dalla Francia e dalla Germania.

Al Maniero è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena; chiuso il lunedì. Per maggiori informazioni e prenotazioni, gli interessati possono chiamare il numero 353 3846035.

 Arabella Pezza

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