“Padel in Viola”: 600 euro raccolti a favore dell’associazione che lotta contro il cancro al seno

GRESSAN (qdn) Si è conclusa la seconda edizione del torneo “Padel in Viola”, ospitata sabato scorso, 3 ottobre, dal Belair Padel&Tennis Club di Gressan. Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e soprattutto della solidarietà, che ha aperto il calendario di appuntamenti proposti dall’associazione Viola per ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Il torneo ha registrato un grande successo di partecipazione, in rosa e non solo: sono stati 36 gli appassionati che si sono sfidati in campo, confermando la crescita di un appuntamento che unisce attività fisica, stili di vita sani e attenzione alla salute. L’iniziativa ha permesso di raccogliere 600 euro, devoluti all’associazione Viola per sostenere i progetti di supporto alle famiglie delle pazienti oncologiche.

«Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il sostegno fondamentale degli amici e di tutto lo staff del Belair Padel&Tennis Club, in particolare Loris Farinet e Benoit Chabod, che hanno creduto ancora una volta in questo progetto di solidarietà e che, con professionalità e simpatia, si sono occupati dell’organizzazione logistica e tecnica del torneo. – sottolinea la presidente dell’associazione Viola Raffaela Longo – Un secondo ringraziamento lo rivolgiamo a chi anche quest’anno ha fornito i premi. Alberto Ciabattoni, con il suo contributo, ha permesso l’acquisto di quelli per i primi classificati al negozio Claude Sport, che anche questa volta ci ha aiutate con attenzione e disponibilità. Per i secondi classificati la Farmacia di Saint-Pierre ha messo a disposizione dei kit di prodotti per la salute e lo sport. Vogliamo infine ringraziare immensamente tutti i partecipanti: lo sport è lo strumento più potente per fare del bene e per stare bene. Un ringraziamento speciale a tutte le Violette che si sono occupate dei preparativi, e in particolare a Marina Ferrante, che si è impegnata con passione nella realizzazione del torneo». Per la cronaca, nel “livello avanzato” ha vinto la coppia formata da André Brunet e Chiara Boasso con secondi Federico Fava e Claire Munier. Nel “livello medio 1” prime Loredana Gobbo e Sonia Caracciolo con seconde Marzia Lucianaz e Federica Curtaz. Nel “livello medio 2” primo posto per Paola Empereur e Donatella Comé con seconde Serena Stabile e Angela Ricchitelli.